¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ÊÉðÆ£·É»Ê¤Ë¥¯¥ì¥Ð¡¼¤ÊÄ³ÌîÀµÍÎ¡¢¤½¤·¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¥È¥ó¥Ñ¥Á¤Ê¶¶ËÜ¿¿Ìé¡½¡½¡£¤½¤ó¤ÊÆ±´üÆþÌç¤Î3¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ1988Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¡¢½Ö¤¯´Ö¤Ë¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Ë¤Î¤·¾å¤¬¤Ã¤¿¡ÖÆ®º²»°½Æ»Î¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢Áá¤¤¤â¤Î¤Ç¶¶ËÜÁª¼ê¤ÎÀÂµî¤«¤é20Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤ÇËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Ä³ÌîÀµÍÎ»á¤Î¶¦Ãø¡Ø¾Ú¸À¡¡¶¶ËÜ¿¿Ìé¡¡¾®ÀîÄ¾Ìé¡¢º´»³Áï¡¢Ä³ÌîÀµÍÎ¤é¤¬¸ì¤ëÇË²õ²¦¤È¡Ö1¡¦4»öÊÑ¡×¤Î¿¿Áê¡Ù¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢¼ã¤Æü¤Î¡ÖÆ®º²»°½Æ»Î¡×¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¶¶ËÜ¤ÎºÇ½é¤Î°õ¾Ý¤Ï"¥º¥ë¸¤¤ÌîÏº"
¡ÖÆ®º²»°½Æ»Î¡×¤È¤·¤Æ¡¢¶¶ËÜ¿¿Ìé¡¢ÉðÆ£·É»Ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿ô¡¹¤Î·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¿Ä³ÌîÀµÍÎ¡£¤½¤Î¥¯¥ì¥Ð¡¼¤Ê»î¹ç±¿¤Ó¤È¥¯¡¼¥ë¤Ê¥Ò¡¼¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÇ®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢"¹õ¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ"¤È¤·¤Æº£¤â¤Ê¤ª¥×¥í¥ì¥¹³¦¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤òÊÝ¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä³Ìî¤Ï¸½Ìò¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤òÀµ¼°¤Ë°úÂà¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î°²½¤òÍýÍ³¤Ë2014Ç¯º¢¤«¤é¥ê¥ó¥°¤È¤Ïµ÷Î¥¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢23Ç¯2·î21Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÉðÆ£·É»Ê¤Î°úÂà»î¹ç¡ÊÆâÆ£Å¯ÌéÀï¡Ë¤Î²òÀâ¤òÌ³¤á¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤ËÉðÆ£¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë±þ¤¸¤ÆÆÃÊÌ»î¹ç¤ò´º¹Ô¡£°ìÌë¤«¤®¤ê¤ÎÅÅ·âÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Æ®º²»°½Æ»Î¤Îå«¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÇ®¤¤¥É¥é¥Þ¤òËÂ¤®½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ì¤Ï´°Á´¤Ë¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ç¡¢²¶¼«¿È¤âÉðÆ£¤µ¤ó¤ÈºÇ¸å¤Ë»î¹ç¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤ì¤ò¶¶ËÜÁª¼ê¤¬¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤È¤Ï»×¤Ã¤¿¤è¤Í¡£
¤³¤ÎÁ°¡¢ÀÐÀî¸©ÃÎ»ö¤ÎÃÚ¡Ê¹À¡Ë¥»¥ó¥»¥¤¤«¤éÀÐÀî¸©¤Î´Ñ¸÷Âç»È¤òÇÒÌ¿¤·¤¿¤ó¤À¤±¤É¡Ê25Ç¯5·î22Æü¡Ë¡¢ÃÎ»ö¼¼¤Ç²¶¤ÈÃÚ¥»¥ó¥»¥¤¤¬°®¼ê¤·¤ÆÊóÆ»¿Ø¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¡¢20Ç¯Á°¤ÏÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤è¤Í¡£¶¶ËÜÁª¼ê¤ËÏÃ¤·¤¿¤¤¤³¤È¡¢¸«¤»¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤è¡×
Ä³Ìî¤Ï1984Ç¯¤Ë¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ËÆþÌç¡£Æ±´ü¤ÏÉðÆ£¡¢Ìî¾å¾´¡¢Á¥ÌÚÀ¿¾¡¡ÊÍ¥¼£¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¶¶ËÜ¿¿Ìé¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆ®º²»°½Æ»Î¤ÏÆ±¤¸Æü¤ËÆþÌç¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê84Ç¯4·î22Æü¡Ë¡£¶¶ËÜÁª¼ê¤ÏÉðÆ£¤µ¤ó¤È²¶¤è¤ê1½µ´Ö¤¯¤é¤¤Áá¤¯Æþ¤Ã¤Æ¤¿¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢²¶¤Îµ²±¤Ç¤ÏÆ±»þ¤À¤Í¡£²¶¤¬Æ»¾ì¤ËÃå¤¤¤¿»þ¤Ë¶¶ËÜÁª¼ê¤Ï¤â¤¦ÃåÂØ¤¨¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡¢Àè¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¿¤È¤¤¤¨¤Ð¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤Í¡£
¤³¤Î½éÆü¤Î¹çÆ±Îý½¬¤Î»þ¤Ë¡¢¤¢¤ëÀèÇÚ¤¬²¶¤ÈÉðÆ£¤µ¤ó¤È¶¶ËÜÁª¼ê¤òÁ°¤Ë½Ð¤·¤Æ¡Øº£Æü¤«¤éÆþ¤Ã¤¿3¿Í¤À¡Ù¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ë¤è¡£¤Ç¡¢¤½¤Î½éÆü¤«¤é²¶¤È¶¶ËÜÁª¼ê¤Ï¥±¥ó¥«¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡×
Åö»þ¤Î¿·ÆüËÜÆ»¾ì¤Ï¾¼ÏÂ¤Î¥Ë¥ª¥¤¤¬¿§Ç»¤¯¡¢¿·Äï»Ò¤Ï¾ïµ°¤ò°ï¤·¤¿Îý½¬¤Ê¤É¤Ç¤Õ¤ë¤¤¤Ë¤«¤±¤é¤ì¡¢ÌëÆ¨¤²¤¹¤ë¼Ô¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆ»¾ì¤Î¤¤¤Á¤Ð¤ó²¼¤ÃÃ¼¤ÏÀöÂõÈÖ¤ò¤¹¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Þ¤º¤Ï¤½¤Î¤ä¤êÊý¤òÄ¾¤ÎÀèÇÚ¤«¤é¶µ¤ï¤ë¡£Åö»þ¤ÎÆ»¾ì¤Ë¤ÏÀöÂõµ¡¤¬2¸Ä¤·¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢´¥Áçµ¡¤¬¤½¤Î¾å¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢»ÈÍÑÃæ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢´¥Áçµ¡¤ÎÁ°¤Ë¼«Ê¬¤ÎÀöÂõÊª¤òÃÖ¤¤¤Æ¾ì½ê¼è¤ê¤ò¤¹¤ë¤ó¤À¤è¡£
²¶¤¬¸«¤¿»þ¤Ï¤Þ¤À´¥ÁçÃæ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤½¤Î¼¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÀöÂõÊª¤òÃÖ¤¤¤Æ¾ì½ê¼è¤ê¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¡£¤·¤Ð¤é¤¯·Ð¤Ã¤Æ¤«¤éÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤À²ó¤Ã¤Æ¤ë¡£Ã¯¤«¤¬²¶¤Î½çÈÖ¤òÈô¤Ð¤·¤¿¤ó¤À¤è¡£
¤½¤ì¤ÇÆ¬¤Ë¤¤Æ¡Ø¤Õ¤¶¤±¤ó¤Ê¡ª¡¡Ã¯¤¬¾¡¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤ó¤À¡©¡Ù¤ÈÂçÀ¼½Ð¤·¤¿¤é¡¢¶¶ËÜÁª¼ê¤¬¥¹¥Ã¤È¶á´ó¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ø²¶¤À¤è¡£°¤¤¤«¡©¡Ù¡£¤½¤ì¤Ç¡Ø¤Ê¤ó¤À¥³¥é¡ª¡Ù¤È¤Ä¤«¤ß¹ç¤¤¤Î¥±¥ó¥«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÀèÇÚ¤¬»ß¤á¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£²¶¤âÍ×ÎÎ¤¬¤¤¤¤¤Û¤¦¤À¤±¤É¡¢¥³¥¤¥Ä¤Ï¤½¤ì¤òÄ¶¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¥º¥ë¸¤¤ÌîÏº¤À¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢²¶¤Î¶¶ËÜÁª¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ëºÇ½é¤Î°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¤Í¡×
¡Ö¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤È°ã¤¦¤À¤í¡×
¶¶ËÜ¤Ï1965Ç¯7·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢Ä³Ìî¤Ï1963Ç¯9·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¶¶ËÜ¤è¤ê2¤ÄºÐ¾å¡¢ÉðÆ£¤Ï1962Ç¯12·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Ç3¤ÄºÐ¾å¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö²¶¤ÈÉðÆ£¤µ¤ó¤Î¤Û¤¦¤¬ºÐ¾å¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¶¶ËÜÁª¼ê¤Ï¡ØÆ±´ü¤ÏÆ±´ü¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë¡ØÄ³¤Á¤ã¤ó¡Ù¡Ø¥à¥È¤Á¤ã¤ó¡Ù¤È¤¤¤¦¸Æ¤ÓÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Í¡£¤À¤±¤É¡¢¤³¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÇ¯Îð¤Î»þ¤Î2¡Á3ºÐº¹¤Ã¤Æ¤±¤Ã¤³¤¦Âç¤¤¤¤ó¤À¤è¡£
¶¶ËÜÁª¼ê¤Ï¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤¹¤°¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡¢³ØÀ¸¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬È´¤±¤Æ¤Ê¤¤¡£Æ±´ü¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ââË¤ß¤òÍø¤«¤»¤Æ¡¢¡Ø¤ªÁ°¤éçÓ¤á¤ó¤Ê¤è¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÉÔÎÉ¤ÎÈÖÄ¹Áè¤¤¤Î¤è¤¦¤Ê°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£²¶¤ÈÉðÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤µ¤é¤½¤ó¤Ê¾®¶¥¤ê¹ç¤¤¤Ï¤â¤¦¤¤¤¤¤À¤í¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¤Í¡£
¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¶¶ËÜÁª¼ê¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê°ÕÌ£¤Ç¥Þ¥»¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢Ç¯Îð¤Î¤ï¤ê¤Ë¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹¤¯Âª¤¨¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢ìÅÍß¤Ç¡¢Ìî¿´²È¤À¤Ã¤¿¡£
¿·ÆüËÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¡Ø¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä¡Ù¡Ø¥Ù¥ë¥È¤ò³Í¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯Îý½¬Ç®¿´¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÎÏ¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤¢¤ë¤·¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÁö¤ì¤ë¡£
10¥¥íÁö¤È¤«³¬ÃÊ¥À¥Ã¥·¥å¤È¤«¤âÊ¿µ¤¤Ç¤³¤Ê¤·¤Æ¤¿¤«¤é¡¢ÂÎÎÏ¤È¤¤¤¦¤«¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï¤¹¤´¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤Ç¤â¶¶ËÜÁª¼ê¤Ï¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£
Åö»þ¤Ï¤Þ¤À¡Ê¥¢¥Ö¥É¡¼¥é¡¦¥¶¡¦¡Ë¥Ö¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ß¤¿¤¤¤ÊÂÎ·Á¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÂÀ¤á¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¡Ø¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤È°ã¤¦¤À¤í¡Ù¤Ã¤Æ¼þ¤ê¤Ï¤ß¤ó¤Ê»×¤Ã¤Æ¤¿¡£ËÜ¿Í¤Ï¿¿·õ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¤Í¡×
¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«Æ»¾ì¤òÈ´¤±½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿ÉðÆ£·É»Ê
Åö»þ¡¢¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¶¶ËÜ¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÀ¤´ÖÃÎ¤é¤º¤ÇÈ´¤±¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Îý½¬¤ä¥×¥í¥ì¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£°ìÊý¡¢¤¹¤Ç¤ËÀ®¿Í¤·¤Æ¤¤¤¿ÉðÆ£¤ÈÄ³Ìî¤Ï¡¢¤¦¤Þ¤¯ÎÏ¤òÈ´¤¤¤ÆÎý½¬¤¹¤ë½Ñ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÉðÆ£¤µ¤ó¤Ï¤¢¤¢¤¤¤¦À³Ê¤À¤«¤é¡¢Îý½¬¤Ç¤âÂç¤é¤«¤Ç¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¡£Æþ¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Îº¢¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«Æ»¾ì¤«¤é¾Ã¤¨¤Æ¡¢¶á½ê¤Î¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤Î¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
²¶¤ÈÉðÆ£¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î»þ¤Ï¥Ï¥¿¥ÁÄ¶¤¨¤Æ¤¿¤«¤é¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤ä¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤¹¤°ÄÙ¤ì¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Á¥ÌÚÁª¼ê¤È¤«¤ÏÃæ³Ø¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤¹¤°ÆþÌç¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Âç¿Í¤ÎÃÎ·Ã¤¬¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢ÅÝ¤ì¤ë¤Þ¤Ç±ä¡¹¤È¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£
¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤äÏÓÎ©¤Æ¤È¤¤¤Ã¤¿Æ»¾ì¤Ç¤Î´ðÁÃ±¿Æ°¤Ï¡¢¤½¤Î»þ¤Î¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌµÍý¤Ê²ó¿ô¤òÍ×µá¤µ¤ì¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤Î¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤éÂÎ¤ò²õ¤·¤Æ¤Ö¤ÃÅÝ¤ì¤Á¤ã¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¤ÃÊ³¬¤Ç¡¢¤¤¤«¤Ë¤¦¤Þ¤¯ÅÝ¤ì¤ë±éµ»¤ò¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡Ö¡Ø¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È3000²ó¤À¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢2000²ó¤¯¤é¤¤¤Ç¤¦¤Þ¤¯ÅÝ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¼«Ê¬¤Î¸Â³¦¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¼êÁ°¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤Î¤¬°ìÎ®¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤Í¡×
ºÇ½é¤Î½ä¶È¤Ç¤ä¤é¤«¤·¤¿¡ÖÂç¼ºÂÖ¡×
¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ÊÉðÆ£¡¢¥¯¥ì¥Ð¡¼¤ÊÄ³Ìî¡¢¤½¤·¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¥È¥ó¥Ñ¥Á¤Ê¶¶ËÜ¡£¤Î¤Á¤ËÆ®º²»°½Æ»Î¤È¤Ê¤ë¤³¤Î3¿Í¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï´ñÀ×Åª¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¡¢¿·Äï»Ò¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÏ¢¤ìÎ©¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖºÇ½é¤Ë½ä¶È¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤¿¤·¤«ÂçµÜ¥¹¥±¡¼¥È¥»¥ó¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¡¢²¶¤¿¤Á¤Ï¤Þ¤À¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤À¤Ã¤¿¤«¤é´°Á´¤Ë¤ªµÒ¤µ¤ó°·¤¤¡£
Îý½¬¤âÀèÇÚ¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡¢²ñ¾ì¤Î³°¤Ç¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤ò¤ä¤é¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£²ñ¾ìÀß±Ä¤â¥»¥³¥ó¥É¤â¤ä¤êÊý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¼«¼çÎý¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢²¶¤é¤Ï¤È¤¯¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£
¤½¤ì¤Ç¥É¥ó¹ÓÀî¡Ê¹ÓÀî¿¿¡Ë¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ø¤ªÁ°¤é¤Ï¤Þ¤À¸«³Ø¤À¤«¤é¡¢Àè¤Ë¥·¥ã¥ï¡¼Íá¤Ó¤È¤±¡Ù¤È¸À¤¦¤«¤é¡¢¡Ø¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ù¤Ã¤Æ²¶¤é3¿Í¤Ç½çÈÖ¤Ë¥·¥ã¥ï¡¼¤òÍá¤Ó¤Æ¡¢ÃåÂØ¤¨¤Æ¹µ¼¼¤ÇÂÔµ¡¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤è¡£
¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÆü¤Ï²¿¤«¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¹µ¼¼¤Ë¾¡Íø¼ÔÍÑ¤Î¥Ó¡¼¥ë¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Ä¤±¤¿ÉðÆ£¤µ¤ó¤¬¡Ø¤ª¤¤¡¢¤³¤ì°û¤ó¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¤Î¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤½Ð¤·¤¿¡£¶¶ËÜÁª¼ê¤â¡ØÃ¯¤«¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤À¤í¤¦¤«¤é¡¢Âç¾æÉ×¤À¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¥Ó¡¼¥ë³«¤±¤Æ°û¤ß»Ï¤á¤¿¡£
¤¸¤ã¤¢²¶¤â¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç3¿Í¤Ç¥°¥Ó¥°¥Ó°û¤ó¤Ç¤¿¤é¡¢ÀèÇÚ¤Î¾®¿ù¡Ê½ÓÆó¡Ë¤µ¤ó¤¬¹µ¼¼¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ø¥Ð¥«¥ä¥í¡¼¡ª¡¡¤ªÁ°¤é²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¥à¥Á¥ã¥¯¥Á¥ãÅÜ¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ê¤ã¤½¤¦¤À¤è¤Í¡£¤Þ¤À¶½¹Ô¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢Æþ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·Äï»Ò¤¬Åò¾å¤¬¤ê¤Ë¥Ó¡¼¥ë°û¤ó¤Ç¤ë¤ó¤À¤«¤é¤µ¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÂçÃ«¸¹¡Ë
¡ÊÄ³Ìî ÀµÍÎ ¡§ ¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡Ë