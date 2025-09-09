東京株式（前引け）＝続伸、一時５００円超高も後半は値を消す展開に 東京株式（前引け）＝続伸、一時５００円超高も後半は値を消す展開に

９日前引けの日経平均株価は前営業日比８８円９９銭高の４万３７３２円８０銭と続伸。前場のプライム市場の売買高概算は１０億１４０１万株、売買代金概算は２兆３７９３億円。値上がり銘柄数は８６５、値下がり銘柄数は６７２、変わらずは８１銘柄だった。



きょう前場の東京株式市場は引き続きリスク選好の流れのなかスタートし、日経平均株価は一時５００円以上の上昇をみせ４万４０００円台に乗せる場面があったが、その後は上げ幅を縮小した。一部のハイテク値がさ株が日経平均を押し上げる格好で、全体的には利益確定売りが目立つ地合いとなっている。今週発表される米生産者物価指数（ＰＰＩ）や米消費者物価指数（ＣＰＩ）の動向を見極めたいとの思惑が目先ポジション調整の売りを誘導した形だ。値上がり銘柄数は全体の５３％にとどまった。



個別では売買代金で断トツとなったアドバンテスト<6857.T>が大幅高で上場来高値を更新した。また、東京エレクトロン<8035.T>が堅調、ＩＨＩ<7013.T>も物色人気を集めた。日立製作所<6501.T>が買い優勢、キオクシアホールディングス<285A.T>も高い。芝浦メカトロニクス<6590.T>が値上がり率トップに買われたほか、ニーズウェル<3992.T>、トレジャー・ファクトリー<3093.T>、イチネンホールディングス<9619.T>なども値を飛ばした。半面、フジクラ<5803.T>が冴えず、ソフトバンクグループ<9984.T>も売りに押された。サンリオ<8136.T>も軟調。ファーストリテイリング<9983.T>が値を下げ、武田薬品工業<4502.T>も安い。学情<2301.T>が急落、シチズン時計<7762.T>、大阪チタニウムテクノロジーズ<5726.T>なども大幅安となった。



出所：MINKABU PRESS