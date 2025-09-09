次第に雲が広がり 山沿いを中心ににわか雨・落雷になりそう【これからの天気(9日11時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
現在、中越の一部と上越にカミナリ注意報が発表されています。夜のはじめごろまで、急な強い雨や落雷に注意してください。
◆9日(火)これからの天気
晴れ間の出るところもありますが、次第に雲が広がるでしょう。山沿いを中心に、にわか雨や雷雨となりそうです。
降水確率は、夜は30～40%とやや高いところが多く、湯沢町は50%と高い確率です。
◆9日(火)の予想最高気温
最高気温は、30～32℃の予想です。8日(月)より2℃前後高いでしょう。
湿度は下がっても60%くらいで蒸し暑く感じられそうです。
◆警報・注意報
現在、中越の一部と上越にカミナリ注意報が発表されています。夜のはじめごろまで、急な強い雨や落雷に注意してください。
◆9日(火)これからの天気
晴れ間の出るところもありますが、次第に雲が広がるでしょう。山沿いを中心に、にわか雨や雷雨となりそうです。
降水確率は、夜は30～40%とやや高いところが多く、湯沢町は50%と高い確率です。
◆9日(火)の予想最高気温
最高気温は、30～32℃の予想です。8日(月)より2℃前後高いでしょう。
湿度は下がっても60%くらいで蒸し暑く感じられそうです。