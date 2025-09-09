YOASOBI「ハルカ」がストリーミング累計再生回数4億回を突破

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

YOASOBIが、2020年12月18日に配信リリースした「ハルカ」が、Billboard JAPANチャートにおけるストリーミングの累計再生回数4億回を突破した。

■鈴木おさむ作の小説『月王子』を原作にした「ハルカ」

「ハルカ」は、鈴木おさむによる小説『月王子』を原作として制作された楽曲。鈴木おさむがパーソナリティを務めるTOKYO FM『JUMP UP MELODIES TOP20』にゲスト出演したことがきっかけとなり、小説の書き下ろしが実現した。

MVは、クリエイターの伊豆見香苗が担当した。

＜あらすじ＞

福岡・天神の雑貨店に友人と遊びに来ていた中学三年生の遥は、少し変わったセンスの持ち主。そんな彼女の誰よりもそばで、楽しい時は共に笑い、悲しい時は背中を支えてきた「僕」。様々な困難にもめげずひたむきに生きる遥へ「僕」から贈る、至上の愛のメッセージ。

■リリース情報

2020.12.18 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ハルカ」

2025.10.01 ON SALE

Blu-ray『THE FILM 3』

■関連リンク

YOASOBI OFFICIAL SITE

https://www.yoasobi-music.jp/