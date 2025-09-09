YOASOBI「ハルカ」がストリーミング累計再生回数4億回を突破
YOASOBIが、2020年12月18日に配信リリースした「ハルカ」が、Billboard JAPANチャートにおけるストリーミングの累計再生回数4億回を突破した。
■鈴木おさむ作の小説『月王子』を原作にした「ハルカ」
「ハルカ」は、鈴木おさむによる小説『月王子』を原作として制作された楽曲。鈴木おさむがパーソナリティを務めるTOKYO FM『JUMP UP MELODIES TOP20』にゲスト出演したことがきっかけとなり、小説の書き下ろしが実現した。
MVは、クリエイターの伊豆見香苗が担当した。
＜あらすじ＞
福岡・天神の雑貨店に友人と遊びに来ていた中学三年生の遥は、少し変わったセンスの持ち主。そんな彼女の誰よりもそばで、楽しい時は共に笑い、悲しい時は背中を支えてきた「僕」。様々な困難にもめげずひたむきに生きる遥へ「僕」から贈る、至上の愛のメッセージ。
■リリース情報
2020.12.18 ON SALE
DIGITAL SINGLE「ハルカ」
2025.10.01 ON SALE
Blu-ray『THE FILM 3』
■関連リンク
YOASOBI OFFICIAL SITE
https://www.yoasobi-music.jp/