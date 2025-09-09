“真実の愛”か“欲望の金”か、究極の選択の中で人間の本性が暴かれる「ABEMA」オリジナル恋愛リアリティーショー『ラブキャッチャージャパン2』参加メンバーが決定！

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」はこのほど、9月16日（火）夜9時より放送を開始する、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブキャッチャージャパン2』（全8回）の参加者メンバーを発表しました。

■“真実の愛”か“欲望の金”か、究極の選択の中で人間の本性が暴かれる！

同番組では、“真実の愛”か“欲望の金”を求める男女10人が共同生活を送ります。参加者たちは事前に、“愛”か“金”か、自らの欲しいものを選択。選んだ“正体”を隠したまま生活を共にし、互いが何を本当に求めているのか、恋愛感情と駆け引きの中で探り合っていきます。

『ラブキャッチャージャパン2』では、前シーズンを大幅に超える賞金1,000万円を懸けた戦いとなり、駆け引きはさらに熾烈に。最後に愛を、あるいは金を手に入れるのは誰なのか？恋模様と葛藤の中で、人間の本性が浮き彫りになる恋愛リアリティーショーです。

このほど、“愛”と“金”を巡る究極の選択に挑む、美男美女10名を発表。女性メンバーは、タレントの谷口彩菜、立ち技格闘技イベント「K-1」のラウンドガールとしても活動していたレースアンバサダーの長谷川麗、会社員のホルトえみり、アイドルグループの元メンバーで、TikTokで50万人以上のフォロワーを抱える※インフルエンサーの新木さくら、女優でありバレエ講師としても活動する岡田サリオの5人。

男性メンバーは、登録者数40万人超※を誇り、「【雨来ズ。】雨ニモマケズ、ダーウィンは来ズ。」のメンバーとして人気を集めるYouTuberの萬伊吹、俳優の清水海李、俳優の飛見龍哉、起業リアリティーショーに多数出演し、その発言がSNSを中心に話題となる起業家の為国辰弥、経営者の小泉政男の5人です。

彼らが選択したのは、“真実の愛”を求める「ラブキャッチャー」なのか、それとも賞金を狙う「マネーキャッチャー」なのか……。揺れ動く恋模様と葛藤を通じて、人間の本性があらわになる、究極の恋愛リアリティーショーに注目です。

『ラブキャッチャージャパン』シリーズは、グローバルIPパワーハウスである韓国の大手総合エンターテインメント企業「CJ ENM」傘下の音楽チャンネル「Mnet」が制作・放送した『ラブキャッチャー』を日本版にリメイク。

『今日、好きになりました。』シリーズや、『ラブパワーキングダム〜恋愛強者選挙〜』など、数々の恋愛リアリティーショーを手がける「ABEMA」と、様々なヒットコンテンツを世に生み出す吉本興業がタッグを組んで制作しています。

2023年12月に放送した、シーズン1となる『ラブキャッチャージャパン』では、最後まで読めない心理戦に多くの関心を集めました。今回、シーズン2となる『ラブキャッチャージャパン2』を放送します。

また9月2日 正午より、『ラブキャッチャージャパン2』をより楽しめる事前番組として『恋リアなのに！？愛と疑念が渦巻くラブキャッチャージャパン2』を配信。参加者たちの後日インタビューに加え、参加者を知る知人が登場。知り合いだからこそ語ることのできるエピソードや人柄が紹介され、参加者たちの素顔に迫ります。

本編を一層楽しめる内容となっているので、ぜひ確認してみてはいかがでしょうか。

（配信URL：https://abema.tv/video/episode/90-1904_s2_p5000）

※記載のSNSフォロワー数・登録者数は、すべて2025年9月2日時点の情報です。

■『ラブキャッチャージャパン2』参加者10名（※50音順）

◇＜女性参加者＞

◇＜男性参加者＞

※撮影時の年齢となります。

■番組概要

『ラブキャッチャージャパン2』事前番組『恋リアなのに！？愛と疑念が渦巻くラブキャッチャージャパン2』

配信日：2025年9月2日 正午

配信URL： https://abema.tv/video/episode/90-1904_s2_p5000

ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブキャッチャージャパン2』

放送日：2025年9月16日 夜9時

放送チャンネル：ABEMA SPECIALチャンネル

第1話URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/94naeDiBzWvnqM

番組トップページ：https://abema.tv/video/title/90-1904

『ラブキャッチャージャパン2』特報映像URL：https://youtu.be/k4lIVLViMXo

制作：吉本興業

制作協力：CJ ENM

製作著作：ABEMA

※放送日時、放送チャンネルは予告なく変更になる場合もあります。

（C）CJ ENM CO., LTD. All Rights Reserved （C）AbemaTV,Inc.

