芸能事務所社長“柴咲コウ” vs 週刊誌記者“川口春奈”芸能界の“タブー”に切り込むABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』配信決定

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は11月19日 夜10時より、柴咲コウが主演を務めるオリジナル連続ドラマ『スキャンダルイブ』（全6話）を無料配信します。

https://www.youtube.com/watch?v=QRg948N8KR4&t=1s

■芸能界の“タブー”に切り込むABEMAオリジナルドラマ

スキャンダルの裏側で蠢く思惑、そして芸能界の深層に隠された“真実”とは？

スキャンダルを巡る芸能事務所と週刊誌の“禁断の攻防戦”を描く、ABEMA新オリジナルドラマ『スキャンダルイブ』。

誰しもどこか気になってしまう芸能界のスキャンダル。しかし、その裏側では、いったいどんな人たちの、どんなドラマが隠されているのか……。

『スキャンダルイブ』は、一見華やかにみえる芸能界の裏側を舞台に、いまだかつて描かれることのなかったスキャンダルの裏側、そして芸能界の深い闇へと切り込んでいくサスペンスドラマです。

同作にて5年ぶりに主演を務める柴咲コウさんは、突如週刊誌より所属俳優のスキャンダル記事掲載の告知を受け奔走する芸能事務所社長・井岡咲を演じます。

また、同作にて柴咲さんと初共演となる川口春奈さんは、柴咲演じる咲にスキャンダル記事を突き付けた芸能週刊誌記者・平田奏を演じます。

記事が出るまで、あと72時間。スキャンダルの水面下で巻き起こる、事務所と週刊誌の熾烈な争いの行方は……。

同作出演に関し、柴咲さんは「自分自身が芸能活動を20年以上してきて、私自身が身を置いている居場所のひとつでもある世界の描写なので、この世界にまったく縁のない方々にもこういう世界があるんだよ、というのを伝えられるいい機会かなと思い出演を決めました」とコメント。

川口さんは「スリルのある脚本というか、新しいジャンルの作品だなと思いました。今までにはないような自分自身が表現できるんじゃないかなという風に思い、脚本もすごく楽しく読ませていただきました」と思いを語りました。

また、今回の初共演について、柴咲さんは川口さんを「『なるほど、愛されている人だな』というのがわかるような、すごく気さくでありながら、共演者や作り手の要望に瞬時にこたえる瞬発力もあり、細かいことは気にしないという男前な一面もある」と語ります。

一方、川口さんは「物心ついた頃からずっとテレビでみていた大先輩なので、柴咲さんとご一緒できると決まった日から緊張とともに身が引き締まる思いだったんですが、すごくかわいがってくださった」とコメントしています。

同作の企画およびプロデュースを行うのは、『水球ヤンキース』『恋仲』『好きな人がいること』『刑事ゆがみ」『グッド・ドクター』のプロデュースを手掛けた藤野良太氏。

ABEMAオリジナルドラマでも『17.3 about a sex』『30までにとうるさくて』など、その時代時代における世の中の関心事をテーマに作品を生み出し続けており、藤野氏は同作に関し「脚本を開発している過程で、『世界を情報で氾濫させたら、真実は必ず誤情報に敗れる』という言葉に出会いました」とし、「彼女たちの物語を通じて、自分の生きている世界について考えてみるきっかけとなれば幸いです」コメントしています。

「ABEMA」は、これまで時流を捉えた番組制作をおこない、2025年には『死ぬほど愛して』『MISS KING / ミス・キング』など、精力的に新たな番組を世に生み出してきました。

同作でも、スキャンダルを巡る芸能事務所と週刊誌の攻防戦を描いていきます。主演・柴咲コウさんと川口春奈さんが初タッグを組み、スキャンダルの裏側で蠢く思惑、そして芸能界の深層に隠された“真実”へ切り込む挑戦作『スキャンダルイブ』は、11月19日 夜10時より無料配信。ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。

◇あらすじ

大手事務所から独立して4年、看板俳優Fを悲願の地上波ドラマ主演にこぎつけた事務所“Rafale”の代表・井岡咲（柴咲コウ）。そんな矢先、井岡の耳に飛び込んできたのは、その看板俳優Fの「”不倫スキャンダル”が掲載される」という週刊誌からの告知であった。

記事の執筆者は平田奏（川口春奈）。数多の芸能人のスキャンダルを白日の下に晒してきたあの週刊文潮の記者である。

記事発売まで、あと72時間。

スキャンダルの掲載を巡り、事務所と週刊誌の熾烈な争いが火蓋を切る。

そして、スキャンダルの裏側に隠された新事実は、彼らをより芸能界の深い闇へと引き摺り込んでいく――。

誰かの思惑一つで姿を変える事実、そして次々と明らかになっていく新たな真実。

芸能スキャンダルの裏側で蠢く思惑は彼女らを一体どこへ導いていくのか。

■番組概要

ABEMAオリジナル連続ドラマ『スキャンダルイブ』

初回配信日時：2025年11月19日 夜10時〜

視聴ページ：https://abema.tv/video/title/90-2042

番組ページ：https://abema.tv/lp/scandaleve-onair

公式X：https://x.com/scandaleve_

公式Instagram：https://www.instagram.com/abema_drama_scandaleve

公式YouTube：https://www.youtube.com/@drama_ABEMA

キャスト：柴咲コウ 川口春奈

スタッフ：

企画・プロデュース: 藤野良太

脚本: 伊東忍・後藤賢人・木江恭（storyboard ライターズチーム）

監督: 金井紘

制作プロダクション：storyboard

製作著作：ABEMA

（C）AbemaTV,Inc.

（エボル）