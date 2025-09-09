“真実の愛”か“欲望の金”か、究極の選択の中で人間の本性が暴かれる恋愛リアリティーショー『ラブキャッチャージャパン2』2025年9月16日（火）夜9時より放送決定！　新スタジオMCに山本舞香、とうあが就任

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は9月16日（火）夜9時より、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブキャッチャージャパン』の新シリーズとして、『ラブキャッチャージャパン2』を放送します。また、同番組のスタジオMCを、山本舞香さんととうあさんが新たに務めることも決定しました。

■“真実の愛”か“欲望の金”か、人間の本性が暴かれる！

『ラブキャッチャージャパン』シリーズは、グローバルIPパワーハウスである韓国の大手総合エンターテインメント企業「CJ ENM」傘下の音楽チャンネル「Mnet」が制作・放送した『ラブキャッチャー』を日本版にリメイク。

『今日、好きになりました。』シリーズや、『ラブパワーキングダム〜恋愛強者選挙〜』など、数々の恋愛リアリティーショーを手がける「ABEMA」と、さまざまなヒットコンテンツを世に生み出す吉本興業がタッグを組んで制作しています。

2023年12月に放送した、シーズン1となる『ラブキャッチャージャパン』では、最後まで読めない心理戦に多くの関心を集めました。このほど、シーズン2となる『ラブキャッチャージャパン2』を放送します。

■初の恋リアMC・山本舞香、メンバーの恋愛模様に「こんな経験したかった……」

同番組では、“真実の愛”か“欲望の金”を求める男女10人が共同生活を送ります。

参加者たちは事前に、“愛”か“金”か、自らの欲しいものを選択。選んだ“正体”を隠したまま生活を共にし、互いが何を本当に求めているのか、恋愛感情と駆け引きの中で探り合っていきます。

『ラブキャッチャージャパン2』では、前シーズンを大幅に超える賞金1,000万円を懸けた戦いとなり、駆け引きはさらに熾烈に。最後に愛を、あるいは金を手に入れるのは誰なのか？ 恋模様と葛藤の中で、人間の本性が浮き彫りになる恋愛リアリティーショーです。

参加メンバーをスタジオで見守る番組MCには、前シーズンよりMCを務める見取り図の盛山晋太郎さんとリリーさん、木村昴さんに加え、今シーズンより新たに山本舞香さんととうあさんも就任。

初めて恋愛リアリティーショーのMCを務める山本さんは、「今まで恋リアっていうものをあまり見ていなかったので、新鮮な気持ちで見ていたのですが、『こんなにドロドロなんだ』『こういう人たちもいるんだな、おもしろいな』っていう感覚でした」とコメント。

さらに、恋愛模様を見守る中、思わず赤面していたことを指摘されると、「こんな経験してみたかったよ〜」と照れ笑いを交えてコメントする一幕も。

番組の印象について、山本さん「恋リアなのに、“騙しあい”」というと、「人の裏の顔が見えてしまったり、男女のもどかしい関係や、参加者同士の衝突もあって、視聴者としては胸が苦しくなる場面も多かった」と話します。

一方、とうあさんは「恋リアなのに“人間不信”」と表現。「人を見抜くことには自信があったんですけど、今回は全員分からなかった（笑）。視聴者の自分まで騙されている感覚になる」と、参加者たちの巧みな駆け引きに翻弄された様子を語りました。

また、前シーズンをみてきた盛山さんとリリーさん、木村さんに今シーズンの印象について尋ねると、盛山さんは「底上げ」と一言で回答。続けて木村さんが「スピード感」、リリーさんは「手数、こんなに多くなかったです」と、前シーズンをはるかに上回る展開の早さに驚きを見せました。

また、木村さんは「それぞれが戦い方を心得ているから、今までにない戦法を使ってくる人もいる。恋リアなのに“釣り番組”です」とコメント。「シーズン1を楽しんでいただいた方も、より楽しんでいただけますね」と、番組の進化に自信をのぞかせました。

同番組では、第1話のラストで早くも視聴者の予想を大きく裏切る衝撃の展開が……！ 山本さんは、まさかの展開に「ひっくり返ったもんね（笑）」と振り返り、盛山さんは椅子の背もたれを指しながら「舞香さん、ここに頭あるっていうね」「天を仰いだな〜」と語るなど、スタジオでは驚きや共感のリアクションが飛び交います。

MC5名とともに、参加メンバーが“愛”と“金”のどちらを選択したのか推理しながら、ぜひ最後まで楽しんではいかがでしょうか。

なお、初回放送の2週間前となる9月2日 正午より、『ラブキャッチャージャパン2』をより楽しめる事前番組として『恋リアなのに！？愛と疑念が渦巻くラブキャッチャージャパン2』を配信しました。

◇『ラブキャッチャージャパン』とは

「愛」を求めるか、「金」目当てか。

相手の本心を見極める、禁断の恋愛リアリティーショー

“愛”か“金”か、自らが求めるものを選択した男女10名が、自分が選んだ“正体”を隠して、共同生活を送る。最後に愛を、あるいは金を手に入れるのは誰なのか？ 信じる勇気と疑心がぶつかり、人間の本性が浮き彫りになっていく恋愛リアリティーショー。

参加者たちは事前に、真実の愛を見つける「ラブキャッチャー」か、多額の賞金を狙う「マネーキャッチャー」のいずれかを選択します。

「ラブキャッチャー」は「マネーキャッチャー」に騙されずに、真実の愛をみつけられるかが鍵となり、「マネーキャッチャー」は「ラブキャッチャー」を見極め、偽のカップル成立をすることが賞金獲得の条件に。今シーズンから「マネーキャッチャー」の賞金は、1,000万円を山分けできるという、新たなルールが加わります。

最終日の夜のセレモニーで想いを伝え合い、2人が共に「ラブキャッチャー」なら真実の愛のカップルが誕生。しかし、「ラブキャッチャー」と「マネーキャッチャー」が結ばれれば、後者が賞金を手にすることに。もし「マネーキャッチャー」同士が結ばれれば、愛も賞金も得られずに旅は終わります。

カップルミッションや“秘密の部屋”でのヒントを通じて、互いの本心を見極める、愛と疑念が渦巻く恋愛心理戦が幕をあけます。

■番組概要

ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブキャッチャージャパン2』

放送日：2025年9月16日 夜9時

放送チャンネル：ABEMA SPECIALチャンネル

第1話URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/94naeDiBzWvnqM

番組トップページ：https://abema.tv/video/title/90-1904

『ラブキャッチャージャパン2』特報映像URL：

https://youtu.be/AJQ9lGzKdHQ

制作：吉本興業

制作協力：CJ ENM

製作著作：ABEMA

※放送日時、放送チャンネルは予告なく変更になる場合もあります。

