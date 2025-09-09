2025年モデルが今すぐ買えちゃう!?「1/fゆらぎ」の風が気持ちいい【パナソニック】の扇風機がAmazonに登場中！
2025年モデルを今すぐゲット!!「1/fゆらぎ」の風が出る【パナソニック】の扇風機をAmazonでチェックしよう！
【パナソニック】パナソニック 扇風機 は、2025年モデルの扇風機。「なめらか気流7枚羽根」で気持ちのいい風をお部屋に送る。
「1/fゆらぎ」の風を実現。
1/fゆらぎの風は、強弱が一定パターンの人工的な風ではなく、自然に吹くような不規則な風で、高原のような爽やかな涼感をもたらす。身体を冷やしすぎないため、就寝時におすすめ。
操作しやすいシンプルデザインのリモコンはベースの中にすっきり収納できる。1 / 2 / 4時間の切タイマーが設定でき、就寝時などにも便利。
なめらかな風を生み出す7枚羽根が特長。羽根全体を流線型デザインにし、空気抵抗を減らすことで、バランスのとれたなめらかな風を生み出す。
