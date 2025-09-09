デリケートな肌や唇をうるおいで包み込む。「オンリーミネラル」からベースメイク・カラーメイクが新発売
ヤーマンはミネラルコスメブランド「オンリーミネラル」より、乾燥しがちな肌や唇をうるおいで包み込むベースメイクとカラーメイク4アイテムを9月1日より順次発売しました。
■うるおいも、透明感（※1）も。まとう薄膜メイク
乾燥で荒れやすいデリケートな肌や唇をうるおいで包み込む4製品が、豊富なバリエーションで登場。するすると滑らかに伸びて、軽やかにフィットする使い心地。肌の透明感（※1）やきめ細やかさを引き立てて、まるで肌が美しくなったかのような仕上がりを楽しめます。
新商品には、肌へのやさしさを追求した「石けんオフ処方」を採用。日々のメイクオフによる肌負担を軽減します。
さらに、軽やかなつけ心地ながら、肌の赤みや色ムラ、くすみを薄膜でカバーし、まるで肌が美しくなったかのような透明感（※1）を演出します。忙しい毎日でも、肌をいたわりながら美しさを手に入れられるアイテムです。
◇ミネラルシームレススキンベース
なめらかで肌にするすると伸び、ぴたっと密着するノーファンデ下地。敏感肌の赤みや色ムラを薄膜でカバーし、透明感（※1）あふれる均一な肌を演出。なめらかでうるおいのある肌を長時間持続させ、1本で肌が美しくなったような印象へ導きます。
・色ムラや乾燥もなめらかに
軽いつけ心地で赤みや色ムラ、くすみを薄膜でカバーし、透明感（※1）のある仕上がりを演出します。また、3種のセラミド（※2）と3種のオーガニック植物オイル（※3）を配合し、日中の乾燥から肌を守ります。
・みずみずしく伸び広がり、ぴたっと密着
ウォーターベース処方の美容液のような下地が肌の上でうるおいの膜を形成。ぴたっと密着し、崩れにくく美しい仕上がりが持続します。どんなシーンでも使いやすい自然なツヤ感を演出するセミツヤ仕上がりです。
◇薬用レスキューフェイスパウダー（販売名：薬用 フェイスカラーBG）
気になる肌荒れ・ニキビを防ぎ、やさしくカバーする薬用フェイスパウダー。2種の薬用有効成分（※4）を配合し、メイクしながら新たな肌荒れ・ニキビを防ぎます。オイルを1滴も含まない4種のミネラル（※5）＋薬用有効成分（※4）100％のシンプル処方で、肌が敏感な人でも使用できます。しっとりとしたパウダーが肌の赤みを自然にカバーします。
・ 肌荒れ・ニキビをカバーしながら予防
有効成分「グリチルリチン酸ジカリウム」と「酸化亜鉛」がダブルでサポート。薄づきでありながら肌の赤みを自然にカバーし、肌荒れやニキビも予防します。
・ 毛穴を目立たせず、透明感（※1）のある仕上がり
厚塗り感のない自然でフォギーな仕上がり。メイクのりがいまいちな時でもクリアな肌を演出します。
・オイルフリーのしっとりパウダー
ミネラル＋天然由来成分100％のオイルフリー処方。配合するミネラルを厳選し、しっとりしたパウダーで乾燥感のない仕上がりにこだわっています。
◇ミネラルトリートメントグロス
敏感な唇をうるおいで包み込む美容液グロス。刺激の少ない（※6）プランプアップ成分（※7）配合で、ぷっくり（※1）とした唇に。さらりとしたオーガニック植物オイル（※8）が、かさついた唇にしっとりなじみ、くすみをカバーしながら柔らかな印象を演出します。
・ 刺激の少ない（※6）プランプアップ成分（※7）でぷっくり（※1）した唇に
ピリピリしにくいプランプアップ成分（※7）採用し、さっとひと塗りすると唇にハリ感（※1）を与えます。
・乾燥した唇もひと塗りでふっくらとうるおった唇に
ベタつきの少ないオーガニック植物オイル（※8）を配合。軽いつけ心地で包み込むように保湿します。唇をきれいに見せる、透けるような発色が特徴です。リップクリームの代わりとしても使えます。
・ 拭き取りやすいシリコンスパチュラを採用
重ね塗りしやすく、拭き取りやすいシリコンタイプのスパチュラを採用。他のカラーと重ねて使用する際に拭き取ることで、清潔に保ちやすく、色が混ざらずに使用できます。
◇ミネラルトリートメントチーク
敏感な肌をしっとりと彩り、肌まで美しく見せるクリームチーク。球体のミネラルパウダー（※9）を配合し頬の毛穴をフラットに整え、血色感を与えます。肌なじみがよく、よれにくい高密着処方。また、保湿力の高いシアバター（※10）やスクワラン*（※11）を配合し、乾燥から肌をやさしく守ります。
・敏感で乾燥しやすい頬を保湿ケア
肌なじみがよく保湿力が高いシアバター（※10）やオーガニック植物オイル（※12）を配合し、乾燥しやすい頬にうるおいを与えます。
・毛穴や肌の凹凸をカバーし、美しい肌を演出
毛穴を目立ちにくくするミネラルパウダー（※9）を採用。毛穴や肌の凹凸をフラットに整えます。カラーは肌なじみの良い3色展開で、肌に自然な血色感を与えます。
・よれにくく、ぴたっとフィット
指やスポンジでタップするだけでムラなくフィット。よれにくく、メイク直後の美しさが持続する高密着処方です。
■商品概要
・ミネラルシームレススキンベース
色数：全2色（01 ホワイトベージュ、02 ピンクベージュ）
SPF・PA値：SPF40・PA+++・ブルーライトカット
容量：25g
販売価格：3,630円
・薬用レスキューフェイスパウダー（販売名：薬用 フェイスカラーBG）［医薬部外品］
色数：全1色（01 クリアベージュ）
容量：5g
販売価格：3,960円
・ミネラルトリートメントグロス
色数：全5色（01 コーラルペタル、02 ローズソルベ、03 ピーチベージュ、04 アンバーレッド、05 シアーマルーン）
容量：3g
販売価格：2,640円
・ミネラルトリートメントチーク
色数：全3色（01 モーニングコーラル、02 インナーブルーム、03 ソフトエンバー）
容量：3g
販売価格：2,640円
製品URL：https://www.onlyminerals.jp/special/autumnwinter25/
*1 メイクアップ効果
*2 セラミドNG、セラミドNP、セラミドAP（保湿成分）
*3 ホホバ種子油、オリーブ果実油、クロヨナ種子油（保湿成分）
*4 グリチルリチン酸ジカリウム、酸化亜鉛
*5 マイカ、酸化チタン、黄酸化鉄、ベンガラ（基剤）
*6 すべての方に刺激が起きないわけではありません
*7 ヒアルロン酸Na、ジパルミトイルヒドロキシプロリン（保湿成分）
*8 ホホバ種子油、アルガニアスピノサ核油（保湿成分）
*9 シリカ（着色剤）
*10 シア脂（保湿成分）
*11 保湿成分
*12 スクワラン、アルガニアスピノサ核油 （保湿成分）
（エボル）