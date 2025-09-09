デリケートな肌や唇をうるおいで包み込む。「オンリーミネラル」からベースメイク・カラーメイクが新発売

ヤーマンはミネラルコスメブランド「オンリーミネラル」より、乾燥しがちな肌や唇をうるおいで包み込むベースメイクとカラーメイク4アイテムを9月1日より順次発売しました。

■うるおいも、透明感（※1）も。まとう薄膜メイク

乾燥で荒れやすいデリケートな肌や唇をうるおいで包み込む4製品が、豊富なバリエーションで登場。するすると滑らかに伸びて、軽やかにフィットする使い心地。肌の透明感（※1）やきめ細やかさを引き立てて、まるで肌が美しくなったかのような仕上がりを楽しめます。

新商品には、肌へのやさしさを追求した「石けんオフ処方」を採用。日々のメイクオフによる肌負担を軽減します。

さらに、軽やかなつけ心地ながら、肌の赤みや色ムラ、くすみを薄膜でカバーし、まるで肌が美しくなったかのような透明感（※1）を演出します。忙しい毎日でも、肌をいたわりながら美しさを手に入れられるアイテムです。

◇ミネラルシームレススキンベース

なめらかで肌にするすると伸び、ぴたっと密着するノーファンデ下地。敏感肌の赤みや色ムラを薄膜でカバーし、透明感（※1）あふれる均一な肌を演出。なめらかでうるおいのある肌を長時間持続させ、1本で肌が美しくなったような印象へ導きます。

・色ムラや乾燥もなめらかに

軽いつけ心地で赤みや色ムラ、くすみを薄膜でカバーし、透明感（※1）のある仕上がりを演出します。また、3種のセラミド（※2）と3種のオーガニック植物オイル（※3）を配合し、日中の乾燥から肌を守ります。

・みずみずしく伸び広がり、ぴたっと密着

ウォーターベース処方の美容液のような下地が肌の上でうるおいの膜を形成。ぴたっと密着し、崩れにくく美しい仕上がりが持続します。どんなシーンでも使いやすい自然なツヤ感を演出するセミツヤ仕上がりです。

◇薬用レスキューフェイスパウダー（販売名：薬用 フェイスカラーBG）

気になる肌荒れ・ニキビを防ぎ、やさしくカバーする薬用フェイスパウダー。2種の薬用有効成分（※4）を配合し、メイクしながら新たな肌荒れ・ニキビを防ぎます。オイルを1滴も含まない4種のミネラル（※5）＋薬用有効成分（※4）100％のシンプル処方で、肌が敏感な人でも使用できます。しっとりとしたパウダーが肌の赤みを自然にカバーします。

・ 肌荒れ・ニキビをカバーしながら予防

有効成分「グリチルリチン酸ジカリウム」と「酸化亜鉛」がダブルでサポート。薄づきでありながら肌の赤みを自然にカバーし、肌荒れやニキビも予防します。

・ 毛穴を目立たせず、透明感（※1）のある仕上がり

厚塗り感のない自然でフォギーな仕上がり。メイクのりがいまいちな時でもクリアな肌を演出します。

・オイルフリーのしっとりパウダー

ミネラル＋天然由来成分100％のオイルフリー処方。配合するミネラルを厳選し、しっとりしたパウダーで乾燥感のない仕上がりにこだわっています。

◇ミネラルトリートメントグロス

敏感な唇をうるおいで包み込む美容液グロス。刺激の少ない（※6）プランプアップ成分（※7）配合で、ぷっくり（※1）とした唇に。さらりとしたオーガニック植物オイル（※8）が、かさついた唇にしっとりなじみ、くすみをカバーしながら柔らかな印象を演出します。

・ 刺激の少ない（※6）プランプアップ成分（※7）でぷっくり（※1）した唇に

ピリピリしにくいプランプアップ成分（※7）採用し、さっとひと塗りすると唇にハリ感（※1）を与えます。

・乾燥した唇もひと塗りでふっくらとうるおった唇に

ベタつきの少ないオーガニック植物オイル（※8）を配合。軽いつけ心地で包み込むように保湿します。唇をきれいに見せる、透けるような発色が特徴です。リップクリームの代わりとしても使えます。

・ 拭き取りやすいシリコンスパチュラを採用

重ね塗りしやすく、拭き取りやすいシリコンタイプのスパチュラを採用。他のカラーと重ねて使用する際に拭き取ることで、清潔に保ちやすく、色が混ざらずに使用できます。

◇ミネラルトリートメントチーク

敏感な肌をしっとりと彩り、肌まで美しく見せるクリームチーク。球体のミネラルパウダー（※9）を配合し頬の毛穴をフラットに整え、血色感を与えます。肌なじみがよく、よれにくい高密着処方。また、保湿力の高いシアバター（※10）やスクワラン*（※11）を配合し、乾燥から肌をやさしく守ります。

・敏感で乾燥しやすい頬を保湿ケア

肌なじみがよく保湿力が高いシアバター（※10）やオーガニック植物オイル（※12）を配合し、乾燥しやすい頬にうるおいを与えます。

・毛穴や肌の凹凸をカバーし、美しい肌を演出

毛穴を目立ちにくくするミネラルパウダー（※9）を採用。毛穴や肌の凹凸をフラットに整えます。カラーは肌なじみの良い3色展開で、肌に自然な血色感を与えます。

・よれにくく、ぴたっとフィット

指やスポンジでタップするだけでムラなくフィット。よれにくく、メイク直後の美しさが持続する高密着処方です。

■商品概要

・ミネラルシームレススキンベース

色数：全2色（01 ホワイトベージュ、02 ピンクベージュ）

SPF・PA値：SPF40・PA+++・ブルーライトカット

容量：25g

販売価格：3,630円

・薬用レスキューフェイスパウダー（販売名：薬用 フェイスカラーBG）［医薬部外品］

色数：全1色（01 クリアベージュ）

容量：5g

販売価格：3,960円

・ミネラルトリートメントグロス

色数：全5色（01 コーラルペタル、02 ローズソルベ、03 ピーチベージュ、04 アンバーレッド、05 シアーマルーン）

容量：3g

販売価格：2,640円

・ミネラルトリートメントチーク

色数：全3色（01 モーニングコーラル、02 インナーブルーム、03 ソフトエンバー）

容量：3g

販売価格：2,640円

製品URL：https://www.onlyminerals.jp/special/autumnwinter25/

*1 メイクアップ効果

*2 セラミドNG、セラミドNP、セラミドAP（保湿成分）

*3 ホホバ種子油、オリーブ果実油、クロヨナ種子油（保湿成分）

*4 グリチルリチン酸ジカリウム、酸化亜鉛

*5 マイカ、酸化チタン、黄酸化鉄、ベンガラ（基剤）

*6 すべての方に刺激が起きないわけではありません

*7 ヒアルロン酸Na、ジパルミトイルヒドロキシプロリン（保湿成分）

*8 ホホバ種子油、アルガニアスピノサ核油（保湿成分）

*9 シリカ（着色剤）

*10 シア脂（保湿成分）

*11 保湿成分

*12 スクワラン、アルガニアスピノサ核油 （保湿成分）

