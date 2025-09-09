キティの表情がかわいい！　「ハローキティ×ロゼット洗顔パスタ」数量限定デザインを発売

ロゼットは、95年以上続くロングセラー洗顔ブランド「ロゼット洗顔パスタ」より、サンリオの大人気キャラクター「ハローキティ」とコラボレーションしたオリジナルデザインのクレイシリーズ4種を数量限定で発売します。

2025年9月9日よりドン・キホーテ、アピタ、ピアゴにて先行発売（※「ディープブラック 120g」のみ店舗限定販売）、10月9日より全国のドラッグストア、バラエティショップ（※一部店舗を除く）などで順次販売を開始します。

各種類ごとに様々な表情の「ハローキティ」やリボンのカラーが楽しめるかわいらしいデザインに仕上がっていて、毎日の洗顔タイムをより楽しく彩ります。

■商品紹介

◇ロゼット洗顔パスタ ディープブラック 120g ハローキティ

角栓ごっそり！ さっぱりつるつる肌へ

角栓・ざらつきが気になる人へ。この夏2025年7月に登場した、ブラッククレイ（※3） ×炭（※4）×酵素（※5）配合の角栓・ざらつき対策洗顔料。

“黒密泡”で頑固な角栓詰まりや古い角質、不要な汚れをごっそり吸着オフして、毛穴さっぱりつるつる肌へ。すっきりシトラスハーブの香り。

*3 海シルト[清浄成分] 、*4 清浄成分、*5 リパーゼ[皮フコンディショニング成分]

◇ロゼット洗顔パスタ 海泥（※1）スムース 80g ハローキティ

毛穴汚れ対策！ すっきりつるつる肌へ

毛穴の汚れ、黒ずみ（※6）が気になる人へ。ミネラルを豊富に含む海泥（※1）とローズフルーツエキス（※7）を配合した毛穴汚れ対策洗顔料。

きめ細かなもっちりと弾力のある泡が、古い角質や余分な皮脂汚れを吸着し、からめ落とします。うるおいのある洗いごこちで、陶器のようなつるつる肌へ。

*1 含硫ケイ酸Al[清浄成分]、*6 古い角質、*7 ノイバラ果実エキス[保湿成分]

◇ロゼット洗顔パスタ アクネクリア 80g ハローキティ【医薬部外品】販売名:ロゼット洗顔パスタA

肌あれ・ニキビ予防！ 清潔ですこやかな肌を保つ

肌あれ・大人ニキビが気になる人へ。Wクレイ（ 海泥（※1）＆ガスール（※8）とうるおい＆消炎成分を配合した大人ニキビ・肌あれ対策の薬用洗顔料。

クリーミーな泡が、うるおいを守りながらニキビのもととなる皮脂や毛穴詰まり、古い角質を除去。有効成分グリチルレチン酸ステアリル配合でニキビを防ぎ、清潔ですこやかな肌を保ちます。清々しいグリーンハーブの香り。

*1 含硫ケイ酸Al[清浄成分] 、*8 モンモリロナイト[清浄成分]

◇ロゼット洗顔パスタ ガスール（※2）ライト 80g ハローキティ

透明感対策！ 毛穴なめらかワントーンアップ

古い角質によるくすみ（※6）が気になる人へ。4種のビタミン（※9）とミネラル豊富なモロッコ産のガスール（※2）配合。透明感対策洗顔料。

きめ細かなねばりのある弾力泡が、くすみ（※6）の原因となる毛穴汚れや古い角質を吸着してすっきり洗い落とし、つるんとなめらか、透明感のある肌へ。爽やかなスパイシーハーブの香り。

*2 モロッコ溶岩クレイ[清浄成分] 、*6 古い角質、*9 テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、パルミチン酸レチノール、トコフェロール、パンテノール[製品の抗酸化剤]

■商品概要

ロゼット洗顔パスタ ディープブラック（数量限定デザイン）（ハローキティ） [洗顔フォーム]

発売日：2025年9月9日

※9/9はメーカー出荷日のため、店頭での展開開始日は店舗の状況により異なります。

流通：全国のドン・キホーテ、アピタ、ピアゴ各店にて発売予定 （※一部店舗を除く）

※PPIHグループ店舗限定販売

・ロゼット洗顔パスタ 海泥（※1）スムース 80g（数量限定デザイン）（ハローキティ）

・ロゼット洗顔パスタ アクネクリア 80g（数量限定デザイン）（ハローキティ） 【医薬部外品】販売名:ロゼット洗顔パスタA

・ロゼット洗顔パスタ ガスール（※2）ブライト 80g（数量限定デザイン）（ハローキティ）

*1 含硫ケイ酸Al[清浄成分] 、*2 モロッコ溶岩クレイ[清浄成分]

発売日：

・先行発売日：2025年9月9日 ※ドン・キホーテ、アピタ、ピアゴにて先行発売

・一般発売日：2025年10月9日

※上記はメーカー出荷日のため、店頭での展開開始日は店舗の状況により異なります。

流通：全国のドラッグストア、バラエティショップにて発売予定（※一部店舗を除く）

