TWS『anan』バックカバーに初登場！ナチュラルな白とクールな黒、ふたつの世界が楽しめるグラビア掲載

TWS（読み：トゥアス）が、『anan』2463号（9月17日発売）のバックカバーに登場する。

■TWS、グラビア＆インタビューを後ろ読み10Pでanan初登場

anan恒例、多くの人の心を熱くさせるエンタメの最前線に迫る「熱狂のカタチ2025」特集。そのバックカバーに、7月に日本デビューを果たした、TWSが登場。SEVENTEENの弟分として2024年にデビューし、確かなパフォーマンス力とフレッシュな雰囲気を放つTWS。青春を絵に描いたような彼らの一瞬一瞬がハイライト。そんなTWSのanan初グラビア＆インタビューを届ける。

■溢れる可能性を感じるスペシャルグラビア

グラビアは、真っ白で柔らかな世界観のホワイトバージョンと、ソリッドなムードのブラックバージョンというTWSのふたつの魅力を楽しめる。ホワイトバージョンは、ニットやボアなど優しい風合いのコーディネートで登場。このシーンで撮影したグループショットとペアショットでは、楽しげに笑い合いながら、和気あいあいとした雰囲気で撮影。そんな温かな空気が伝わってくるカットをお楽しみに。

ブラックバージョンはガラッと変わり、ジャケットやタイ、シルバーアクセサリーなどクールなアイテムを着こなし、最高にカッコ良いTWSに目が奪われるはず。クールもナチュラルもお手のもの。無限大の魅力溢れるグラビアに注目だ。

■メンバー同士の絆を感じるインタビュー

インタビューでは、初登場ということで“はじめまして”なソロインタビュー、日本デビューを果たした心境やグループの夢を語った座談会、宿舎の同室コンビという、SHINYU＆YOUNGJAE、DOHOON＆JIHOON、HANJIN＆KYUNGMINの互いへのメッセージも掲載。仲がいいからこそのかわいいクレームや相手を思いやる気持ち、心温まるエピソードを語っている。

多忙ななかでもメンバー同士励まし合いながら、“We don’t stop!”とさらなる高みを目指していく、眩しい6人の“今”をぜひチェックしよう。

■書籍情報

2025.09.17 ON SALE

『anan』2463号

■リリース情報

2025.07.02 ON SALE

SINGLE「はじめまして」

