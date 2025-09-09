「死ぬほど辛かった。我々はクレイジーだ！」壮絶も壮絶…イタリア指揮官ガットゥーゾ、イスラエルを５−４撃破後に猛省。今度こそW杯に行けるのか
現地９月８日に北中米ワールドカップ（W杯）欧州予選が開催され、FIFAランキング11位のイタリアは、同75位のイスラエルと敵地で対戦。２度ビハインドを負いながら、粘り強く戦って４−２とするも、87分、89分に失点して４−４に。しかし、90＋１分にサンドロ・トナーリが決勝点を挙げ、最終的に５−４で壮絶な打ち合いを制した。
勝つには勝った。ただ、大苦戦を強いられ、オウンゴールで２失点するなど、大いに課題を残す内容となったことは間違いない。
現地紙『Gazzetta dello Sport』によれば、イタリア代表監督に就任して２試合目を戦ったジェンナーロ・ガットゥーゾは「我々は脆すぎるが、それは私の責任だ。足が動かなかった。改善しなければならない。我々はそれを理解している」と猛省。その上でこう語った。
「今日は死ぬほど辛かった。序盤は少し驚かされたが、我々が前に出れば出るほど、相手を苦しめられた。今日は足の調子があまり良くなかったが、それは仕方ない。連戦の２試合目を戦う時はいつもそうだからだ。勝利が重要だったから、それを大事にしたい」
47歳の闘犬はさらに、「私たちは馬鹿げた失点をしてしまった。クレイジーだ」と口に。「脆弱すぎる」守備を問題視した。
「あまりに簡単に失点してしまった。でも選手たちを批判しているわけじゃない。私とスタッフたちが改善すべき問題だ。打撃を受ける度に反撃する力を見せた選手たちを称賛すべきだ。最高の１日ではなかったが、彼らは魂と反撃の意志を込めた。これは今後も取り組むべき部分だ。まあ楽しもう。この８日間は素晴らしいものだった。選手たちを称賛し、感謝を伝えたい。しかし、重要なことを成し遂げたいなら、改善しなければならない」
直近２大会連続でW杯出場を逃しているアッズーリは、大舞台に返り咲けるか。各グループ１位がストレートインできるなか、４試合を終えた時点で３勝１敗のイタリアは、全勝のノルウェーに次いで２位だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】信じられないほど壮絶…計９発が飛び交ったイタリア対イスラエル
