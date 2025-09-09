WTT½éÍ¥¾¡¤Î¸Í¾åÈ»Êå¤¬17°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¡¡Ä¥ËÜÃÒÏÂ¤¬3°Ì¡¢¾¾Åçµ±¶õ¤¬23°Ì¡ÃÂîµåÃË»ÒÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê2025Ç¯Âè37½µ¡Ë
¹ñºÝÂîµåÏ¢ÌÁ¡ÊITTF¡Ë¤Ï9Æü¡¢2025Ç¯Âè37½µ¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¡£¡ÖWTT¥³¥ó¥Æ¥ó¥Àー¥¢¥ë¥Þ¥È¥¤¡×¤Ê¤É¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬²Ã»»¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¥È¥Ã¥×30¤Ë¤Ï4Áª¼ê
ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¤ÏÄ¥ËÜÃÒÏÂ¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤¬ÆüËÜÀªºÇ¹â°Ì¤Î3°Ì¤ò¥ー¥×¡£¡ÖWTT¥³¥ó¥Æ¥ó¥Àー¥¢¥ë¥Þ¥È¥¤¡×¤ÇWTT¥·¥ó¥°¥ë¥¹½éÍ¥¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¸Í¾åÈ»Êå¡Ê°æÂ¼²°¥°¥ëー¥×¡Ë¤Ï23°Ì¤«¤é17°Ì¤Ø¤È¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£Â³¤¯¾¾Åçµ±¶õ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ëー¥×¡Ë¤Ï23°Ì¡¢¼ÄÄÍÂçÅÐ¡Ê°¦ÃÎ¹©¶ÈÂç¡Ë¤Ï7°Ì¤Ç¡¢4Áª¼ê¤¬¥È¥Ã¥×30Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë±§ÅÄ¹¬Ìð¡Ê¶¨ÏÂ¥¥ê¥ó¡Ë¤Ï35°Ì¡¢ÅÄÃæÍ¤ÂÁ¡Ê¶âÂô¥Ýー¥È¡Ë¤Ï40°Ì¡¢µÚÀî¿ð´ð¡Ê²¬»³¥ê¥Ù¥Ã¥Ä¡Ë¤¬55°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£70°Ì¤Ë¤ÏÂ¼¾¾ÍºÅÍ¡ÊÌ¸ÅçÀ°·Á³°²ÊÉÂ±¡¡Ë¡¢71°Ì¤Ë¤Ï茺ÅÄ°ìµ±¡ÊÁá°ðÅÄÂç¡Ë¤¬Æþ¤ê¡¢75°Ì¤Ë¤Ï¡ÖWTT¥¢¥ë¥È¥Þ¥¤¡×¤Ç4¶¯¤ËÆþ¤Ã¤¿µÈ»³Î½°ì¡ÊÆüËÜÂç¡Ë¤¬Æþ¤ê99°Ì¤«¤éÂç¤¤¯½ç°Ì¤ò¾å¤²¤¿¡£
81°Ì¤Ë¤ÏµÈÂ¼¿¿À²¡ÊSCO¥°¥ëー¥×¡Ë¡¢88°Ì¤Ë¤ÏµÈÂ¼ÏÂ¹°¡Ê¥±¥¢¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥Ñー¥È¥Êー¥º¡Ë¤¬100°Ì°ÊÆâ¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÆüËÜÃË»ÒÁª¼ê¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¿ä°Ü¡Ê2025Ç¯9·î9Æü¹¹¿·¡Ë
¢£¥È¥Ã¥×100°ÊÆâ¤ÎÃË»ÒÆüËÜÁª¼ê¥é¥ó¥¥ó¥°
3°Ì ¡Ê-¡Ë¡§Ä¥ËÜÃÒÏÂ
17°Ì¡Ê¢¬ 23°Ì¡Ë¡§¸Í¾åÈ»Êå
23°Ì¡Ê¢ 22°Ì¡Ë¡§¾¾Åçµ±¶õ
27°Ì¡Ê-¡Ë¡§¼ÄÄÍÂçÅÐ
35°Ì¡Ê¢ 34°Ì¡Ë¡§±§ÅÄ¹¬Ìð
40°Ì¡Ê¢ 36°Ì¡Ë¡§ÅÄÃæÍ¤ÂÁ
55°Ì¡Ê-¡Ë¡§µÚÀî¿ð´ð
70°Ì¡Ê¢¬¡¡73°Ì¡Ë¡§Â¼¾¾ÍºÅÍ
71°Ì¡Ê¢¬¡¡74°Ì¡Ë¡§茺ÅÄ°ìµ±
75°Ì¡Ê¢¬¡¡99°Ì¡Ë¡§µÈ»³Î½°ì
81°Ì¡Ê-¡Ë¡§µÈÂ¼¿¿À²
88°Ì¡Ê¢ 87°Ì¡Ë¡§µÈÂ¼ÏÂ¹°