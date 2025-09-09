日経225先物：9日正午＝110円高、4万3740円
9日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比110円高の4万3740円と大幅高で推移。日経平均株価の前場現物終値4万3732.8円に対しては7.20円高。出来高は2万7694枚となっている。
TOPIX先物期近は3139.5ポイントと前日比3.5ポイント高、現物終値比0.59ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 43740 +110 27694
日経225mini 43735 +100 359304
TOPIX先物 3139.5 +3.5 30486
JPX日経400先物 28200 +25 1991
グロース指数先物 776 +1 2583
東証REIT指数先物 1901 +4.5 166
株探ニュース
