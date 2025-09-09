　9日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比110円高の4万3740円と大幅高で推移。日経平均株価の前場現物終値4万3732.8円に対しては7.20円高。出来高は2万7694枚となっている。

　TOPIX先物期近は3139.5ポイントと前日比3.5ポイント高、現物終値比0.59ポイント安で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 43740　　　　　+110　　　 27694
日経225mini 　　　　　　 43735　　　　　+100　　　359304
TOPIX先物 　　　　　　　3139.5　　　　　+3.5　　　 30486
JPX日経400先物　　　　　 28200　　　　　 +25　　　　1991
グロース指数先物　　　　　 776　　　　　　+1　　　　2583
東証REIT指数先物　　　　　1901　　　　　+4.5　　　　 166

