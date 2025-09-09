新発田市にある三幸製菓の工場見学ができる施設『ぱりんぴあ』の来館者が3500人を達成しました。



『ぱりんぴあ』は4年前にオープンした、せんべいの生産ラインなどが見学できる施設です。

4日、聖籠町の亀代小学校3年生が訪れ来館者が3500人を達成。三幸製菓の〝さんこう(3500)〟にちなみ、セレモニーが開かれました。その後、亀代小学校の3年生は米菓の歴史を学んだり、せんべいの生産ラインを見学したりしました。



■児童

「楽しかった。自動で袋に『ぱりんこ』とかを入れていたのがすごかった。」



子どもたちはせんべいを入れる袋作りも体験し、目を輝かせながら楽しんでいました。