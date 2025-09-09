テレビで紹介された自分の姿を見つめ、まるで落ち込んでいるように見える柴犬の姿が、ネット上では話題となっている。

【映像】テレビに映る“へこむ”自分を見て“へこむ”柴犬

「へこむ柴犬として全国に放送されたことに落ち込み隠せないでいる犬」というコメントとともに、柴犬のももちゃん（7歳）の飼い主（@momonosekaiii）が投稿した画像には、8月29日に放送された「夏休みがもう終わると知って“へこむ”柴犬」として紹介された自身が映るテレビの前に座るももちゃんが写っている。なんと、テレビ前に座るももちゃんの姿はまたしても“へこむ”かのように背中を丸めて下を向いていた。

画像を見た人からは「これがまた放送されて、それを見て落ち込む姿も見たい」「これも放送されて無限ループしてほしい」「マトリョーシカみたいになっている」などのコメントが寄せられ、投稿は約870万回表示され、約40万の“いいね”を集めている（※数字は9月8日8時時点のデータ）。

飼い主によると、これまでの投稿で一番バズっているそうで、反響の大きさにとても驚いているとのこと。ちなみに、実際は“お座り”をした瞬間を撮ったそうで、その姿が画面とシンクロしすぎて驚いてしまったという。（『ABEMA Morning』より）