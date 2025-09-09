途中からの参加にもかかわらず、3人の女子に追われ圧倒的な人気ぶりを見せていたきんご。最後のアピールタイムでは、りのんがきんごに「絶対幸せにします」と真っ直ぐな想いを伝えると、山田優がりのんのあまりの可愛さにメロメロになるシーンがあった。

【映像】スタイル抜群！山田優が絶賛したかわいすぎる高2女子・りのん

毎週月曜日よる9時から放送中のABEMA『今日、好きになりました。』(通称『今日好き』)。8日は夏休み編2025最終話が放送。



『今日好き』とは、運命の恋を見つける、恋と青春の修学旅行をテーマとした恋愛番組。ルールは2泊3日の旅を繰り返し、最終日に告白。そこでカップルになったら終了、なれなかったら次の旅を続けるかどうか選べる、というもの。恋愛見届け人は井上裕介（NON STYLE）、中川大輔、かす、スペシャルゲストとして山田優。なお、今回は通常より1泊多い3泊4日の旅となっている。



■今回参加するのはこのメンバー！



・女子メンバー

【新規】

すみれ（表すみれ、高1／大阪府）

ゆま（谷村優真、高２／埼玉県）

【継続】

ひなの（瀬川陽菜乃、高3／長崎県、「プサン編」「ホアヒン編」「卒業編2025 inソウル」からの継続)

りのん（多田梨音、高2／大阪府、「夏休み編2024」「冬休み編2024」からの継続）

ねね（時田音々、高2／千葉県、「マクタン編」からの継続）

ひな（長浜広奈、高2／東京都、「マクタン編」「ハロン編」からの継続）

・男子メンバー

【新規】

いおう（榎田一王、高3／宮崎県）

しおん（安藤志音、高3／沖縄県）

【継続】

るい（倉田琉偉、高3／長野県、「ハロン編」からの継続）

しゅん（倉澤俊、高2／茨城県、「ハロン編」からの継続）

せり（松井芹、高2／福岡県、「ドンタン編」「卒業編2025 in ソウル」「ニュージーランド編」からの継続）

きんご（内田金吾、高2／福岡県、「ドンタン編」からの継続）

りのんの健気なアピールに、山田優「これで振ったら、1回ちょっと…」

ゆま、ねね、りのんから追われていたきんご。誰がより“上”とも明言できないまま、告白前最後のアピールタイムで、浜辺の岩場でりのんとの2ショットタイムをとった。

きんごはこれまでの日々を振り返り、「最初入ってきたとき不安な気持ちでいっぱいで、でも俺りのんちゃんのこと『すぱのび』（『今日好き』の姉妹番組）で知ってたから、見たときめっちゃ安心した。『よかった〜』って思ってたら早速誘ってくれて、めっちゃ嬉しかった」と、りのんの存在の大きさを吐露。

とはいえ思い悩むきんごに、りのんは手作りの花くじを用意してきたといい、「きんごくんが迷ってるやろうなって思ったから、りのんが特別に、これをきんごくんが引いてきんちゃんの想いが固まるという願いを込めて作ったものです」と、『きんちゃん専用花くじ』をきんごに差し出した。

いちばん飛び出ていたくじをきんごが引き抜くと、そこには『りのんを選んでくれたら絶対幸せにします』とのメッセージが。これにはスタジオからも「素晴らしい！」「やだーかわいいー！」と歓声が上がった。

「本当に？いいの引いたね」とはにかむきんごに、りのんは「初彼氏はきんごくんがいいなって思ってます。悩むと思うけどりのんはこういう気持ちやから、安心してほしいなって」とブレない想いを伝え切った。この様子に、スタジオの山田優は「あんな可愛い子に『幸せにします』って言われてこれで振ったら、私1回ちょっときんご話そうかな…」とメロメロになっていた。



