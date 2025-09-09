女優の美馬アンナ（38）が9日、自身のインスタグラムを更新。夫で今季限りでの現役引退を発表した、ロッテの美馬学投手（38）への思いをつづった。

「いつも主人を応援してくださっている皆様 本当にありがとうございます。ご報告があります。主人が今シーズンをもちまして現役引退を表明致しました」と報告。「15年間 どんな時も主人を応援してくださった皆様 本当に 本当に 本当に ありがとうございました」と感謝し、「ここからはいつも通りお話しさせていただきます」とつづった。

「美馬っちのコメントの通り この2年間 痛くて 苦しくて 悔しくて 仕方がなかったことと思います。でも そんな状況であるにも関わらず 私達家族の前で いつも通りの美馬っちで居続けてくれました。そんな彼の姿を見るのがとってももどかしく 本当に苦しかったです」とした。

「引退を決意してから今日まで 激励のお言葉を多くいただき 美馬っちがどれだけ多くの方々に愛され サポートしていただいていたか 改めて感謝すると共に胸が熱くなる毎日でございます」とアンナ。「引退試合後 選手としての姿が見れなくなることはとっても寂しいですが 美馬っちと同じで やっと痛みから解放されるのかと 痛み止めばかり飲む生活から解放されるのかと ホッとしているのが私の正直な気持ちです」と妻としての素直な思いを記した。

「手術6回。リハビリだらけの日々。何があっても諦めずに 前だけを見て 自分を信じて 走り続け 何度も何度も這い上がってきた美馬っち」「家族の為にチームの為に ファンの皆様の為に 腕を振り続けてくれた美馬っち。とんでもない精神力で 私達にとてつもなく素敵な景色をたくさんたくさん見せてくれました」「美馬っちの努力が 美馬っちの想いが どうか報われますようにと 毎日願っています」とつづった。

「その中での引退試合のお話。美馬っちを長年応援してくださり 温かく送り出してくださった 東北楽天ゴールデンイーグルスの選手の皆様 ファンの皆様 スタッフの皆様 そして美馬っちを温かく受け入れてくださった 千葉ロッテマリーンズの 選手の皆様 ファンの皆様 スタッフの皆様 どんな時も応援してくださり サポートしてくださった全ての皆様に見守られながら 引退試合をさせていただけますこと本当に感謝です」と感謝。「私達も球場で

目と心に刻みながら 美馬っちの勇姿を見守りたいと思います。まだお疲れ様は言いません 美馬っち ラストまで楽しめーーーーー」とエールを送った。

美馬投手はこの日、今季限りでの現役引退を発表。9月30日の楽天戦（ZOZOマリンスタジアム、）で引退試合を行う予定としている。

美馬は藤代、中大、東京ガスを経て2010年ドラフト2位で楽天に入団。19年オフに国内FA権を行使してロッテに移籍し、20年、22年には10勝をマークしたが、昨季はプロ入り後初の未勝利に終わり、今季はここまで1軍での登板機会がなかった。通算成績は266試合80勝88敗、防御率3・94。