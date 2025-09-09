女優の吉田羊が9日放送のTOKYO FM「坂本美雨のディア・フレンズ」（月〜木曜前11・00）にゲスト出演。着物への愛を熱弁した。

着物を紹介するフォトエッセー本を2023年に出版した吉田は、第78回カンヌ国際映画祭での着物姿も大きな話題となった。番組パーソナリティーの坂本美雨から「何着ぐらい持ってらっしゃるんですか？」と聞かれると、吉田は「少し増えてるんですけど、帯が80、着物が70ですかね」と回答。「常に整理し続けてるんです、増え続けるので。欲しいという方に差し上げたり」と話した。

そして「虫が付かないようにとか…」と保管や手入れの手間を想像する坂本に、吉田は「皆さんそう言ってくださるんですけど、無印良品のクリアボックスです」とサラリ。「たとう紙すら使ってないですから。防虫剤だけポンポンと」と明かし、「便利ですよ」と笑った。

吉田は「お着物を何にしまうかっていうことも含めて、着物へのハードルを下げられたらいいなと思ってるんです』と告白。「やっぱり日本人ならではの美しい民族衣装ですし、また日本人が似合うんですよ、着物って」と力説した。

「なのでぜひ日常の普段着の延長で、今日はスカートにしようかしら、ズボンにしようかしら、着物にしようかしらっていう気軽さで、皆様にも着ていただけたらいいなと思って」と続け、「お着物に帽子を合わせたり、メガネを合わせたり、靴をあわせたりして、今自分が持ってる洋服のアイテムと合わせることで、ハードルを低くして、普段着の延長に着物が入って来れるようになったらいいなと思って、和洋折衷のコーディネートを心がけてます」と語った。

この日もラジオ番組ながら「せっかくですのでお着物で参りました」という吉田は、ウサギをあしらった帯に合わせて、亀の帯留めをチョイス。しかし根付代わりにしたのは「自宅の鍵のキーホルダーなんです」と説明すると、坂本は大ウケ。「まさかの鍵が出てきました！」と驚いていた。