自動昇格を狙う3位の長崎、ガブリエル・チグロンを完全移籍で獲得した

V・ファーレン長崎は9月9日、ブラジル人FWガブリエル・チグロンを完全移籍で獲得したと発表した。

背番号は45となる。現在J2でプレーするクラブにとって異例の時期の補強に、ファンからは「J2環境破壊です」「朝からビックリ」と驚きの声が相次いでいる。

チグロンはクラブを通じて「V・ファーレン長崎の強化部の皆様、関係者の皆様、私を信頼してこのクラブに招き入れていただき、本当にありがとうございます。チームの目標達成、特にタイトル獲得とJ1昇格に貢献するために来ました」とコメントを発表した。

現在、長崎は自動昇格を狙う3位。ブラジル人ストライカーの補強は大きな戦力アップとなる。登録ウインドー期限間近の時期のシーズン途中での補強について、SNS上では「この時期にサプライズすぎる」「さすがに驚いた」「衝撃すぎて一瞬言葉失いました」「マジでエグすぎる」と反響が沸き起こっている。

長崎は外国人枠4に対して7人目となる助っ人選手の補強。今季のJ2は昇格争いが熾烈な状況にあり、勝ち点差わずかの混戦が続いている。長崎は強力な助っ人を加えることで、悲願のJ1復帰を果たせるか、今後の活躍が注目される。（FOOTBALL ZONE編集部）