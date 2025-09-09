THE RAMPAGE吉野北人、タトゥーシールまみれの上裸姿にファン悶絶「セクシーすぎる」「心臓に悪い」
【モデルプレス＝2025/09/09】THE RAMPAGEの吉野北人が9月8日、自身のInstagramを更新。タトゥーシールを全身に施した大胆な姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】ランペ吉野北人、衝撃の上裸姿
同日に“HOKUTO”としての初ソロイベント「HOKUTO LOVE PARADOX, LOVE MYSELF” Release Live」を開催した吉野は「最高に楽しかった」とイベントの感想をつづり、「また必ず会いにいくぜっ！！」とファンにメッセージ。アクセサリーを重ね付けした衣装姿と、上半身にタトゥーシールを施した上裸姿の2枚を載せている。
この投稿に、ファンからは「待って2枚目、セクシーすぎる」「かっこよすぎてびっくり」「心臓に悪い」「ビジュ最強」「北人くんが幸せそうで嬉しい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
