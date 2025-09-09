フジ松村未央アナ、娘との2ショット公開 リンクコーデに「癒やされる」「笑顔が素敵」の声
【モデルプレス＝2025/09/09】フジテレビの松村未央アナウンサーが9月8日、自身のInstagramを更新。娘との2ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】夫は陣内智則 フジアナが娘との2ショット公開
松村アナは「秋の気配を感じる最近」とつづり、「プールへ遊びに行った帰り道です」と娘との写真を公開。デニムのオールインワンを着用し、黒いワンピースにデニムジャケットを羽織った娘とのリンクコーデを披露している。
この投稿に、ファンからは「素敵な親子」「癒やされる」「笑顔が素敵」「仲良しなのが伝わる」「可愛らしい」といったコメントが寄せられている。
松村アナは、お笑いタレント・陣内智則と2017年6月30日に入籍し、11月15日にハワイで挙式。2019年10月31日に第1子長女が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】夫は陣内智則 フジアナが娘との2ショット公開
◆松村未央アナ、娘との2ショット公開
松村アナは「秋の気配を感じる最近」とつづり、「プールへ遊びに行った帰り道です」と娘との写真を公開。デニムのオールインワンを着用し、黒いワンピースにデニムジャケットを羽織った娘とのリンクコーデを披露している。
この投稿に、ファンからは「素敵な親子」「癒やされる」「笑顔が素敵」「仲良しなのが伝わる」「可愛らしい」といったコメントが寄せられている。
松村アナは、お笑いタレント・陣内智則と2017年6月30日に入籍し、11月15日にハワイで挙式。2019年10月31日に第1子長女が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】