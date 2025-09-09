キタキタキターーーッッ！！【スタバ】今すぐ飲みたい♡「最新ドリンク」

夏のような暑さがまだ続いていますが【スターバックス】には、ひと足先にオータムシーズンが到来。秋の新作ビバレッジとして9月3日より販売開始となったのは、タイプの違う2種類のラテです。そこで今回は、期待が高まる「最新ドリンク」を紹介します。

秋らしさを詰め込んだ新作ティーラテ

「ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー ラテ」では、ほうじ茶ミルクをベースに焼き芋風味のソース・ムース・パウダーを組み合わせています。提供はアイスのみのため、夏のような暑さの中でも秋の気分を堪能できるかも。ほうじ茶 × 焼き芋という秋らしさを詰め込んだ、味と見た目が楽しめるドリンクです。

あの大人気ドリンクが再再登場！

昨年、一昨年にも販売されていた「チョコレート ムース ラテ」が、今年は早くも販売開始に。ベースのエスプレッソは本来なら苦味の強さが特徴ではあるものの、ナッツソース・ミルク・チョコレートムースの組み合わせにより、ナッツの香りとチョコの甘みが際立つ仕上がりに。上品で高級感のあるチョコレートドリンクのような味わいです。

さっぱり爽快感のある夏のビバレッジから、コクと深みを味わう秋のビバレッジに変わった【スターバックス】の「最新ドリンク」。味だけでなく、見た目からも秋を感じる2種類のラテを心ゆくまで堪能してみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。



※こちらの記事では@stb_____gram様のInstagram投稿をご紹介しております。



※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる