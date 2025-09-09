世界最大級のアメリカンカジュアルダイニングチェーン「TGIフライデーズ」に、秋にぴったりの新メニュー「WORLD OF PASTA」が登場！

4種類のパスタ「チージーテクスメクス」「シュリンプリングイネ」「カンパオヌードル」「ケイジャンシュリンプ＆チキン」と、食の冒険が広がる3種類のドリンクがラインナップされます☆

TGIフライデーズ「WORLD OF PASTA」

発売日：2025年9月9日（火）

取扱店舗：TGIフライデーズ 国内全13店舗

1965年アメリカ・ニューヨークで誕生した、世界41か国・450店舗以上を展開する世界最大級のアメリカンカジュアルダイニングチェーン「TGIフライデーズ」

今回そんな「TGIフライデーズ」に登場するのは、食欲の秋にぴったりの新メニュー「WORLD OF PASTA」です。

世界の文化や味覚をテーマにした4種のパスタと、フライデーズならではの3種のドリンクがラインナップ。

まるで世界を旅するような気分で、この秋だけの “食の冒険”を楽しめます。

「WORLD OF PASTA」では、スパイシーなチョリソーを効かせた「チージーテクスメクス」、海の旨みが広がる「シュリンプリングイネ」、アジアンテイストの「カンパオヌードル」、そして人気の「ケイジャンシュリンプ＆チキン」の、世界各国のエッセンスを詰め込んだ4種のパスタが登場。

さらに、パスタに合わせたい3種のドリンク「アペロールスピリッツ」「フライデーズレッドサングリア」「ジン＆トニック リモンチェッロ」も提供されます。

フライデーズならではの遊び心あふれる世界観で、ここにしかない「味の旅」が楽しめるメニューです☆

CHEESY TEX-MEX PASTA / チージーテクスメクス パスタ

価格：1,859円（税込）

スパイシーなチョリソーをソテーし、3種類のチーズを使用した濃厚チーズマリナラソースでペンネを仕上げた「チージーテクスメクス パスタ」

彩り野菜、サクサクのチリトルティアストリップ、パクチーとパルメザンでアクセントを加えた一皿です。

SHRIMP LINGUINI PASTA / シュリンプ リングイネ パスタ

価格：2,189円（税込）

マリネードしたシュリンプとパプリカ、ズッキーニをソテーし、貝だしベースのコク深いシェルフィッシュバターソースをリングイネに絡めたパスタ。

サラダほうれん草を敷きつめ、グリーンオニオンとパルメザンで仕上げています。

KUNG PAO NOODLES / カンパオ ヌードル

価格：1,969円（税込）

ガーリック風味にマリネしたチキンをソテーし、パプリカ・スナップエンドウ・ズッキーニと共に特製カンパオソースでリングイネに絡めた「カンパオ ヌードル」

トーストピーナッツ、パクチー、セサミレッドペッパーで香り豊かに仕上げられたメニューです。

CAJUN SHRIMP & CHICKEN PASTA / ケイジャン シュリンプ＆チキン パスタ

価格：1,859円（税込）

ケイジャンスパイスで味付けしたシュリンプとチキンを赤パプリカと共にソテーし、クリーミーなアルフレッドソースで仕上げたパスタ。

パルメザンとグリーンオニオンで彩りと風味をプラスした人気の一品です。

ドリンクラインナップ

秋にぴったりの3種類のドリンクも同時発売。

「WORLD OF PASTA」と合わせれば、食の冒険がさらに広がります☆

APEROL SPRITZ /アペロール スピリッツ

価格：924円（税込）

アペロールをベースにした「アペロール スピリッツ」

プロセッコとソーダで仕上げた爽やかなスパークリングカクテルです。

FRIDAYS RED SANGRIA / フライデーズ レッド サングリア

価格：924円（税込）

赤ワインとブランデーに、アガベパッションフルーツピューレを加えた「フライデーズ レッド サングリア」

フルーティーな味わいに仕上げられた、オリジナルのサングリアです。

GIN & TONIC LIMONCELLO / ジン ＆ トニック リモンチェッロ

価格：924円（税込）

リモンチェッロにプレミアムジン、シロップ、トニックを合わせた「ジン ＆ トニック リモンチェッロ」

期間限定メニューとも相性抜群な、爽快な後味の一杯です。

スパイシーな味わいや海の幸、さらにエキゾチックなアジアの味など、まるで世界各地を旅したような気分になれるパスタ！

TGIフライデーズの「WORLD OF PASTA」は、2025年9月9日（火）より全13店舗に登場します。

