8月10日に宝塚歌劇団を退団したばかりの元星組トップスター・礼真琴（れい・まこと）の退団後初コンサート『Flare』（フレア）が12月に東京都大阪で開催されることが9日、発表された。



【写真】懐かし～い！東京五輪閉会式で「君が代」を熱唱する礼真琴

東京公演は12月10日に東京国際フォーラム ホール Aで、大阪公演は13、14日に梅田芸術劇場メインホールで開催される。在団中は三拍子揃った実力派として知られていた。退団後の初コンサートは、レディー・ガガの来日公演をはじめ、今年1月の礼の武道館公演『ANTHEM－アンセム－』でタッグを組んだ大田高彰が手がけ、華やかで力強いステージを作り上げる。



公演タイトルにもなった『Flare』は、炎や光の揺らぎと、感情の爆発を表す2面性を併せ持つ言葉。今回、礼の未知なる輝きを引き出すコンサートなる。それだけに礼も「礼真琴の新たな衝撃が届くようなコンサートにしたいと思います。皆さまと過ごす時間を今からとても楽しみにしています。ご期待ください」とはやる気持ちを抑えきれない様子を見せていた。



