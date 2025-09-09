各種赤灯や、パトカーの装備を1/43スケールで可能な限り再現！RAIS「マツダRX-7(FD)の埼玉／新潟県警察パトカー」

ヒコセブンは、オリジナルブランド「RAI’S」からダイキャスト製1/43スケール(約10cm)、マツダ RX-7 Type RS (FD3S) 2019 新潟県警察交通部交通機動隊車両 (355)と1998 埼玉県警察高速道路交通警察隊車両 (853)を2025年9月9日より直営店の「モデルギャラリーHIKO7」及び全国模型取扱店にて予約開始。

RAI釻S「マツダRX-7(FD)の埼玉／新潟県警察パトカー」

ヒコセブンは、オリジナルブランド「RAI’S」からダイキャスト製1/43スケール(約10cm)、マツダ RX-7 Type RS (FD3S) 2019 新潟県警察交通部交通機動隊車両 (355)と1998 埼玉県警察高速道路交通警察隊車両 (853)を2025年9月9日より直営店の「モデルギャラリーHIKO7」及び全国模型取扱店にて予約開始しました。

【「マツダ RX-7 Type RS (FD3S) 警察車両(パトカー)」とは】

ロータリーエンジン搭載のマツダのピュアスポーツカーRX-7 (FD3S)のパトカーは90年台後半に数台だけ複数の県に配備されました。

配備から10年以上経過した現在は埼玉と新潟県警察の車両のみが現存しています。

どちらも取締りには殆ど使われず警察のイベント等で見ることが出来ます。

新潟県警察の車両は当初高速隊で運用されておりましたが、現在は交通機動隊での運用となり、車体側面にPOLICEの文字が追加されています。

埼玉県警察の車両は赤色灯中央にラッパ型のスピード取締装置が装備されています。

【製品の特長】

1. 一度限りの限定モデル。

RAI’Sではすべて1度限りの限定生産モデルになります。

2. 実際の仕様を忠実に再現

各種赤灯や、パトカーの装備を1/43スケールで可能な限り再現しています。

【概要】

名称 ：1/43 マツダ RX-7 Type RS (FD3S) 2019 新潟県警察交通部交通機動隊車両 (355)

限定数 ：600台

商品番号：H7431912

JAN ：4580198724217

販売料金：8,580円(税込)

1/43 マツダ RX-7 Type RS (FD3S) 2019 新潟県警察交通部交通機動隊車両(355)：左前

名称 ：1/43 マツダ RX-7 Type RS (FD3S) 1998 埼玉県警察高速道路交通警察隊車両 (853)

限定数 ：600台

商品番号：H7439810

JAN ：4580198724224

販売料金：8,580円(税込)

1/43 マツダ RX-7 Type RS (FD3S) 1998 埼玉県警察高速道路交通警察隊車両(853)：左前

予約開始日 ： 2025年9月9日

発売予定 ： 2025年10月〜11月

サイズ ： 1/43スケール

ボディ素材 ： ダイキャスト(亜鉛合金) 塗装済み完成品

パッケージ ： (W)150mm×(D)70mm×(H)68mm *透明ケース付

対象年齢 ： 14才以上

仕様 ： ディスプレイ用モデル (可動無し)

販売店 ： モデルギャラリー HIKO7

神奈川県横浜市栄区笠間2丁目15-9

及び全国模型取扱店

※マツダ株式会社許諾済

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品と多少異なる場合があります。

