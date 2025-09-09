巨人は９月に入ってヤクルト戦○○●、中日戦も●○○と、２カード連続で勝ち越し。９日からは東京Ｄで広島との３連戦を迎える。今年このカードは７勝１１敗１分けと苦戦しているが、東京Ｄでは４勝１敗１分け。得意の舞台で連勝を伸ばしたいところ。

抑えのマルティネスは現在３９セーブ。同じく３９セーブの松山（中日）と、最多セーブのタイトルを争っている。４０セーブに到達なら、中日で４３セーブを記録した昨年に続き、２年連続で２度目。シーズン４０セーブ以上を複数回マークした投手は、岩瀬仁紀（中日）５度、サファテ（ソフトバンク）３度、藤川球児（阪神）２度と過去に３人だけ。２球団で達成なら初めてになる。

マルティネスの広島戦は、２３年８月１３日の延長１０回、堂林に打たれたソロ本塁打が最後の失点。以降は２３年２試合、昨年１３試合、今年も５試合で計２０試合、２０イニングで無失点を継続中だ。このカードは通算３９セーブ。シーズンと広島戦の両方で４０セーブ到達となるか。

◆３連戦の予想先発（９日は予告）

９日 巨人＝戸郷、広島＝床田

１０日 巨人＝森田、広島＝大瀬良

１１日 巨人＝山崎、広島＝高

◆今カードの地上波・ＢＳ放送（解説者）

９日 ＢＳ日テレ １８時〜（山本浩二氏、清水隆行氏）

※ＢＳ日テレ開局２５周年記念ナイター

１０日 ＢＳ日テレ １８時〜（江川卓氏、野村謙二郎氏）

１１日 ＢＳ日テレ １８時〜（黒田博樹氏）