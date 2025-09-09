Ｂｏｙｓ　ｂｅ岩倉司「体力だけはある」自信の根拠【ロングインタビュー中編】

Ｂｏｙｓ ｂｅの岩倉司（１６）が、８月の大阪松竹座公演「Ｂｏｙｓ ｂｅ ８ Ｓｕｍｍｅｒ Ｌｉｖｅ」で、充実の夏を過ごした。メンバー全員が高校生になって迎えた初めての公演。「大人っぽい曲は挑戦でした。今までかわいらしい部分があったから、今回は大人っぽい色気を出せるように頑張りました」と、手応えを感じた公演を振り返った。

―高校生になって、生活スタイルに変化は。

「朝起きる時間が４０分ぐらい早くなりました。やばいです（笑）。好きな教科は何かなぁ。でも、数学は点数が高いんですよ。苦手な教科は国語です。漢字が苦手。読めるんですけど、書けなくて。そこで点数を落としてしまうかな」

―キックボクシングが趣味。

「幼稚園の時から小２くらいまでテコンドーをやってたんです。その後、中１ぐらいまで空いて、キックボクシングを始めました。テコンドーはお父さんと一緒に気づいたらやっていました。キックボクシングに変えた理由は、サッカーももともとやっていたから“脚の人”なんですよ。だからキックボクシングをやってみようかなっていう感じで。ボクシングをやっている先輩はいるけど、キックボクシングはなかなかいないですね。キックの方がいいのかわからないけど、カッコいいっていうか、派手な技があります。今は休会していますね」

―動きが体に染みついている。

「多少は。運動不足解消にもなるし、汗もめっちゃかくからその面でもいいし、あとはやっぱり、強くて損はないかなっていうのがあって。もともと『ドラゴンボール』とか、そっち系の漫画が好きなんですよ。だから、それを含めて習ってるみたいな。体幹は分からないですけど、昔から脚ばっかり使っているから、脚の筋肉は多分ある方なんです。だからボクシングより、キックボクシングにしたのかなって思っています」

―サッカー、テコンドー、キックボクシングはダンスに生きる？

「全くないです（笑）。でも、体力だけはあるんですよ。昔から走ってましたし。サッカーって、真夏でも試合とかあるんです。それに多少は慣れていたりするから、体力はめっちゃついたなっていう自信はあります」

―猛暑も平気？

「そんなにめっちゃきついってわけじゃないです。慣れてるのかなって。ずっと小学校の時とか暑くても外で遊んでたから、自然と体力も、暑さの耐性もついてると思います」

―個人で今後やってみたい仕事は。

「（ＴＢＳ系の特番）オールスター感謝祭の赤坂ミニマラソンに出てみたいです。去年の冬、駅伝の番組に関西Ｊｒ．５人くらいで出させてもらった時に、僕が一番速かったんですよ。あと、やっぱり運動が好きなんです。今、高１とかで優勝できたらカッコいいかなっていうのもあるし、優勝したら多少は世に名前も出るじゃないですか。知名度も上がるし、出てみたいですね」

―Ｂｏｙｓ ｂｅとしてやりたいことは。

「いろんなことに挑戦したい。もちろんグループでライブしたいっていう気持ちは毎回ありますし、ドラマもグループみんなで出たいし、グループでできることは何でも挑戦したいなっていうのはありますね。学園系のドラマ、アクション系もやりたいです」（後編に続く）

◆岩倉 司（いわくら・つかさ）２００９年８月１１日、大阪府生まれ。１６歳。１９年に関西Ｊｒ．として活動をスタート。２０年に関西Ｊｒ．内ユニット「Ｂｏｙｓ ｂｅ」のメンバーに選出された。特技はギター、サッカー。趣味はキックボクシング、マラソン。