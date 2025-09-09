歌舞伎俳優の片岡愛之助が９日、都内で行われた「大正製薬ダイレクト おなかの脂肪プレミアム公式アンバサダー就任発表会」に出席した。

アンバサダーに就任した愛之助は体形維持の方法について聞かれると「役によって違うのですが、歌舞伎役者は舞台に立つことが大前提。妻と一緒に加圧トレーニングをやったりします」と妻の藤原紀香とともにトレーニングしていることを明かし、「一緒に行くときもあって、一緒に行ったら並んでやります。時々笑われるんです。僕がやると動きが和の動きになるといわれる。恥ずかしいです」と笑った。

ついつい食べてしまう糖質が高いものについては食べ物の選択肢の中から、「生クリームたっぷりのロールケーキ」を選び、「なんでしょうね…食べてしまう。夜、食後にいただきたくなりますね。見てる人も食べたくなるから、妻に申し訳ないなと思うんですけど（笑）。『私も食べたくなるじゃないの！』って言いながら妻も食べてるときありますけどね」と仲良しエピソードを語った。

自宅でやってしまう癖を聞かれると、「猫の動画を永遠に見てしまいます」と回答。「大体とっかかりは妻。『ちょっときて、ちょっときて、これ見て！』って言われて、そうすると結局２人で遅くまで見てしまいますね」と楽しげに語った。