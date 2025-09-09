シンプルなのに洒落感漂うところはさすが！ ニューエラ×タカヒロミヤシタザソロイスト.×読売ジャイアンツのトリプルコラボキャップ

プロ野球好きだけでなくファッション好きも注目せざるを得ない、そんなキャップが登場しました。

日本を代表するファッションブランドのひとつTAKAHIROMIYASHITATheSoloist.（タカヒロミヤシタザソロイスト.）とニューエラ、そして読売ジャイアンツというトリプルコラボレーションによるヘッドウエア「Low Profile 59FIFTY」（1万4190円）です。フロントに球団ロゴを配した一般的なキャップとは異なるシンプルながらセンスの良さが際立つデザインが新鮮。デイリーに使えるファッションアイテムとして活躍してくれるはず。

国内外で活躍するデザイナー・宮下貴裕が2010年に設立したTAKAHIROMIYASHITATheSoloist.。好評を博したニューエラとの25SSコラボアイテムに続き、今回はプロ野球チーム・読売ジャイアンツをパートナーに迎えた今作。

ベースモデルに採用した「Low Profile 59FIFTY」は公式選手用キャップとしても馴染みのあるモデル。ニューエラのシグネチャーモデルである「59FIFTY」の基本的な特徴はそのままに、クラウンを低めに設計し、丸みを帯びたフォルムが特徴的です。

このたびのトリプルコラボモデルではフロントにTAKAHIROMIYASHITATheSoloist.のアイコニックなロゴである“I AM THE SOLOIST”をアレンジした“I AM THE GIANTS”のグラフィックをデザイン。ネイビーのベースカラーにホワイトのクリーンなロゴが映えます。

リアパネルには読売ジャイアンツのビジターキャップで使用される“TG”ロゴの刺繍を配置。また、アンダーバイザーは公式選手用キャップと同じくグレー配色となっています。

GIANTS STORE NEW ERA、TAKAHIROMIYASHITATheSoloist.の直営店、ニューエラのオンラインストアで限定販売中です。

宮下貴裕は25年秋冬コレクションでTAKAHIROMIYASHITATheSoloist.の歴史に幕を下ろすことを発表しているため今回のコラボキャップは貴重なコレクションになりそうです。

＜文／&GP＞

