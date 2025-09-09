大阪城で開催の”食の祭典”『大阪グルメEXPO2025』、在阪局コラボのフード勢ぞろい【メニュー一覧】
大阪城公園・太陽の広場で10月13日まで開催されている『大阪グルメEXPO2025』で、フィナーレ企画「〜みんな笑顔で『ごちそうさま』」キャンペーンが4日から開催されている。
【写真】カワイイ！大きく口をあけてご飯を食べる小嶋花梨＆小杉竜一
『大阪グルメEXPO2025 supported by SUNTORY』と銘打った大阪市の取り組みで、10月13日まで185日間にわたって、ミシュラン掲載店の逸品から、大阪で愛され続けるソウルフード、行列が絶えない話題の人気店まで、全国の名店が随時入れ替わりながら登場する。
フィナーレ企画では「アゲたで 大阪 supported by 熊の焼鳥」での「唐揚げソース総選挙」、人気パンを集めた「秋の番組パンまつり」と題して、在阪各局とコラボレーションしたメニューが登場する。また『大阪グルメEXPO2025』で人気だったメニューが再発売される。
4日に開かれた「大試食会 メディア向け取材会」には、お笑い芸人のトミーズ健、吉本新喜劇の島田珠代、ブラックマヨネーズの小杉竜一、ツートライブのたかのり、NMB48の小嶋花梨が出席した。
【一覧】
■「唐揚げソース総選挙」
開催期間：9月4日〜10月11日
・ソース3点セット1300円
※MBS『せやねん！』：トミーズ健考案「健ちゃんパウダー」
※ABC『きよしが丸かじりベストヒットグル目ぇ』西川ファミリー考案「小さなマンゴーがコツコツ」
※カンテレ『ミルクボーイ×見取り図ありつけ！』：盛山晋太郎考案「盛ちゃんのモリモリチーズ」
・ソース2点セット1300円
※MBS『かまいたちの知らんけど』：濱家隆一考案「スタンガンソルト（花椒塩）」、山内健司考案「オ〜〜ロラソース」
■秋の番組パンまつり
・ABC『なるみ・岡村の過ぎるTV』
聖庵「豚の角煮カレーパン」
320円（9月4日〜11日）
・カンテレ『よ〜いドン！』
嵜本bakery「極美ハニートースト あんバター」
400円（9月12日〜19日）
・TVO『大阪43市町村を大調査！誰も知らんキング』
石窯工房ハイジ「スルメパン」
300円（9月20日〜27日）
・MBS『ごぶごぶ』
パネ・ポルチーニ「もちパン」
価格未定（9月28日〜10月5日）
・ytv『大阪ほんわかテレビ』
foodscape！BAKERY 北浜パンとスープ「クロワッサン」
価格未定（10月6日〜13日）
■人気メニューの再発売
開催期間：9月4日〜10月13日
・MBS『よしもと新喜劇』
おだんごドーナツ単品（2串）
900円
・ABC『なるみ・岡村の過ぎるTV』
韓国風シャカシャカポテト
単品700円、ドリンクセット1200円
・ABC『やすとものいたって真剣です』
じゃがって真剣です（ローディット風ジェノベーゼ＆ガーリック・アリオリポテト）
単品950円、ドリンクセット1400円
・カンテレ『かまいたちの机上の空論城』
ポテ魂
単品500円、ドリンクセット960円
