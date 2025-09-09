◇ナ・リーグ パドレス ― レッズ（2025年9月8日 サンディエゴ）

パドレスのダルビッシュ有投手（39）が8日（日本時間9日）、今季4勝目を懸けて本拠でのレッズ戦に先発。初回に先頭打者弾を浴びるなど5回までに5安打で2点を失った。ナ・リーグ西地区首位ドジャースと1ゲーム差のチームは、5回表を終えて0―2とリードされている。

ダルビッシュは初回、先頭打者のフリードルに対してフルカウントから8球目のカーブが高めに浮き、右翼席最前列へ先制ソロを運ばれた。直後にピッチコムが聞こえないと訴え、苦笑いで機器を確認する捕手フェルミンに真剣な表情で話しかけた。

2回は3者凡退だったが、3回には1死からまたもフリードルを右前打で出塁させると、二盗と内野ゴロの2死三塁から3番・デラクルスにスプリットを捉えられ、中前へ抜ける適時打で2失点目。それでもスローカーブを駆使するなど5回までに6三振を奪い、二塁手クロネンワースや一塁手アラエスの好守にも助けられ、4、5回は無失点で切り抜けた。

ダルビッシュは前回登板の2日（同3日）オリオールズ戦では4回0/3を6安打4失点で5敗目を喫した。8月22日（同23日）のドジャース戦で6回1失点と好投して今季3勝目を挙げたものの、その後2試合続けて5回もたずに降板。「とにかくバラバラ。最初から最後までフォームとリリースがしっくりこなかった」と原因を口にしていた。