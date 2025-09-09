SEVENTEENの弟分・TWS、“2つのときめき”表現 宿舎同室コンビへのメッセージも
7月に日本デビューを果たした6人組ボーイグループ・TWS（トゥアス）が、17日発売の週刊グラビア誌『anan』2463号（マガジンハウス）のバックカバーを飾る。
【ライブ写真】達成感あふれる表情に！さわやかなTWS
同号は、多くの人の心を熱くさせるエンタメの最前線に迫る「熱狂のカタチ2025」特集。TWSは、SEVENTEENの弟分として、2024年にデビューし、確かなパフォーマンス力とフレッシュな雰囲気を放つ。青春を絵に描いたような一瞬一瞬がハイライトなTWSは、同誌初グラビア＆インタビューとなる。
グラビアでは、真っ白で柔らかな世界観のホワイトバージョンと、ソリッドなムードのブラックバージョンというTWSの2つの魅力を楽しめる。ホワイトバージョンは、ニットやボアなど優しい風合いのコーディネートで登場。このシーンで撮影したグループショットとペアショットでは、楽しげに笑い合いながら、和気あいあいとした雰囲気で撮影した。温かな空気が伝わってくるカットとなっている。
ブラックバージョンはガラッと変わり、ジャケットやタイ、シルバーアクセサリーなどクールなアイテムを着こなし、最高にかっこいいTWSに目が奪われる仕上がりに。クールもナチュラルもお手のもので、無限大の魅力あふれるグラビアになっている。
インタビューでは、“はじめまして”なソロインタビュー、日本デビューを果たした心境やグループの夢を語った座談会、宿舎の同室コンビという、SHINYU＆YOUNGJAE、DOHOON＆JIHOON、HANJIN＆KYUNGMINの互いへのメッセージも掲載。仲がいいからこそのかわいいクレームや相手を思いやる気持ち、心温まるエピソードを語る。
【ライブ写真】達成感あふれる表情に！さわやかなTWS
同号は、多くの人の心を熱くさせるエンタメの最前線に迫る「熱狂のカタチ2025」特集。TWSは、SEVENTEENの弟分として、2024年にデビューし、確かなパフォーマンス力とフレッシュな雰囲気を放つ。青春を絵に描いたような一瞬一瞬がハイライトなTWSは、同誌初グラビア＆インタビューとなる。
ブラックバージョンはガラッと変わり、ジャケットやタイ、シルバーアクセサリーなどクールなアイテムを着こなし、最高にかっこいいTWSに目が奪われる仕上がりに。クールもナチュラルもお手のもので、無限大の魅力あふれるグラビアになっている。
インタビューでは、“はじめまして”なソロインタビュー、日本デビューを果たした心境やグループの夢を語った座談会、宿舎の同室コンビという、SHINYU＆YOUNGJAE、DOHOON＆JIHOON、HANJIN＆KYUNGMINの互いへのメッセージも掲載。仲がいいからこそのかわいいクレームや相手を思いやる気持ち、心温まるエピソードを語る。