高橋文哉＆中沢元紀“あんぱん”コンビがTGCで再会 オールブラック衣装で2ショット「千尋くんと健ちゃんには見えません」「大人の雰囲気ダダ漏れ」
俳優の中沢元紀（25）が7日、自身のインスタグラムを更新。6日に埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催された『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN／WINTER』に出演した際のオフショットを披露した。
【写真】「千尋くんと健ちゃんには見えません」TGC2025で再会した高橋文哉＆中沢元紀の2ショット ※2枚目
中沢は「ストロボの時の衣装とは一転、オールブラックの衣装で歩かせていただきました 過去に共演したみんなや、同世代の俳優陣とも会うことができて楽しい1日でした！見守ってくださった皆さんありがとうございました」とつづり、連続テレビ小説『あんぱん』で共演した高橋文哉（24）との2ショット写真などをアップした。
この投稿にファンからは「元紀君のめっちゃクールで大人の雰囲気ダダ漏れ カッコイイ」「カッコ良いね！平和な日本の健ちゃんと千尋もいる」「メガネ姿美しいすぎる!!」「千尋くんと健ちゃんには見えません 素敵な写真をありがとうございます」「けんちゃんと千尋がタイムスリップしてる」「感慨深いです お二方とも頑張ってください」などのコメントが寄せられている。
