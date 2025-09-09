ナ・イヌ、日本発スキンケアブランドのアンバサダーに就任 さわやかな笑顔のビジュアル公開
韓国の俳優ナ・イヌが、日本発スキンケアブランド「etincellebeaute（エタンセルボーテ）」のアンバサダーに就任。笑顔がさわやかなビジュアルが公開された。
【写真】美肌×爽やかな笑顔を見せるナ・イヌ
ナ・イヌはドラマ、映画、バラエティなど幅広い分野で活躍し、日本国内でも高い知名度を築いてきた俳優であり、「ナ・イヌの明るく健康的なイメージが、エタンセルボーテが掲げる『自然な美しさ』の価値観と一致する」という思いが起用の背景となっている。
今回のアンバサダー契約を通じて、ナ・イヌは今後、日本市場で展開されるブランドの主要なプロモーション活動に参加する予定。
広告キャンペーンやオンライン・オフラインでのプロモーションを順次展開していく計画で、「ブランドとナ・イヌの協業を通じて、日本のスキンケア化粧品市場における存在感をさらに強化していきたい」と発表している。
ナ・イヌは、2024年に放送された『私の夫と結婚して』でユ・ジヒョクを演じ、今年はTBSと韓国スタジオドラゴンが共同制作するドラマ『初恋DOGs』で韓国財閥の御曹司ウ・ソハを演じ、日本ドラマに初出演した。
