８日に放送されたフジ・カンテレ系ドラマ「僕達はまだその星の校則を知らない」では、生徒会副会長の瑞穂（南琴奈）が、幼なじみに頼まれたプレゼントを中学生に渡しに行ったところ、そのプレゼントがとんでもないものだったことから、騒動に巻き込まれてしまう。

この日の「ぼくほし」では、瑞穂が念願だった大学の推薦をもらえることが決まり、学校の友人たちは心から祝福する。

瑞穂の幼なじみもカラオケボックスで推薦のお祝いを開いてくれたが、様子がおかしい。「ＯＤだよ。フワフワして気持ちいいよ」「チョコも外国なら合法だよ」などと言い出したことから、瑞穂は危険だと思い部屋を出る。

すると幼なじみの１人が追いかけてきたことから「こんなんだったらもう係わりたくない」とピシャリと告げるも、幼なじみは「１個だけ頼みがある」といい、ボランティアをやっている友人に誕生日プレゼントを届けて欲しいと頼む。

引き受けた瑞穂はファストフード店にいた女子中学生にプレゼントを届け帰宅するも、実はその中身は大麻。何も知らずに運び屋のようなことをしてしまった瑞穂のもとに、３０万円が振り込まれ、警察がやってくる…。

何も知らない瑞穂が巻き込まれたことにネットも激怒。「ふざけんな幼なじみ野郎！」「最悪すぎだろ幼なじみ」「健治と鷹野、法と武力で成敗してくれ！」「推薦ダメになったらどうしてくれる」「なんなんだよ、あの幼なじみ、予告でもみんな泣いてるし、苦しいよ」「クズ過ぎる！」など怒り心頭。また、一緒に生徒会を盛り立て、瑞穂のためにスカートをはいてきた会長の鷹野に期待する声も。「斎藤さんを救うのは鷹野だと信じてるぞ！」の声も上がっていた。

「ぼくほし」は、スクールロイヤーとして濱ソラリス学園に赴任したちょっぴり臆病な弁護士・白鳥（磯村勇斗）が、生徒達と触れることで、不器用ながら若者の悩みに向き合っているヒューマンドラマ。