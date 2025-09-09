ありそうでなかった「穴付き」♡欲しい場所に後付けできる100均ポケット

小物をまとめて収納できる壁掛け用の収納ケース。とっても便利な収納アイテムですが、最近セリアで見つけた『壁掛け収納ポケット』は、珍しい「穴付き」。フックと組み合わせて、後付けで設置できるのが魅力的。掛けるだけで欲しい場所に収納スペースが爆誕！まさに理想の収納ポケットでした♡

商品情報

商品名：壁掛け収納ポケット

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：縦84×横185×高さ96mm

販売ショップ：セリア

珍しい穴付きの収納ケース『壁掛け収納ポケット』

100円ショップの定番商品ともいえる壁掛け用の収納ケース。フック付きの商品は多く見かけますが、セリアの収納グッズ売り場で最近見つけた『壁掛け収納ポケット』は、穴付き。その珍しさに惹かれてゲットしてきました。

ボックス型の横長の形で、スリムなわりには物がたっぷりと入りそう。パッケージには「LOCKER ITEM」と表示があるので、ロッカーの壁に掛けることを想定した形状のようです。軽量なポリプロピレン製なので扱いやすさも申し分なし。しかも、安心の日本製です。

そしてこの商品。何より両サイドに穴が空いていて、ここに壁のフックを掛けて設置できるのがポイント。ケース側にフックが付いているパターンの商品とは違い、好きなフックと組み合わせて使えるのが便利ですね！

細々としたものを整理しながら取り出しやすい場所に収納OK！

早速、こんな感じで物を収納してみました。収納スペースが大小に分かれているので、小物を分類しながら収納できます。

右手前の小さなスペースにはリップや軟膏などをin。外したアクセなどもここに入れると良さそう。バラつきがちな小物を取り出しやすい場所にまとめて収納できるのが、ありがたいです♡

広いスペースにはペットボトルや大きめのカップスイーツなども、すっぽりと入ります。スマホだって余裕で受け止めてくれる収納力が頼もしい！

もちろんロッカーに設置するのも良いですが、個人的には、玄関ドアに掛けて鍵や印鑑などをキープしておく収納場所としてもオススメです。

今回は、セリアの『壁掛け収納ポケット』をご紹介しました。好きなフックと組み合わせて設置できる、壁掛け用の収納ポケット。気になった方は、ぜひセリアでチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。