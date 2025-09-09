コスパすごっ…！1つで2パターン遊べちゃう！おもちゃ屋さんよりお得な100均商品
今回ご紹介するのは、ダイソーで見つけた『ラケットセット』。2種類のボールとラケットがセットになった、レジャーなどに最適な遊びグッズです。おもちゃ屋さんなどでは1,000円前後してもおかしくないようなアイテムですが、なんと500円とお手頃！これ1つで2パターンの遊び方を楽しめて、お得感がありますよ◎
商品名：ラケットセット
商品情報
価格：￥550（税込）
販売ショップ：ダイソー
軽くて持ち運びやすい！ダイソーで見つけた『ラケットセット』がコスパ抜群！
レジャーなどで大活躍する、遊びグッズも充実しているダイソー。先日何気なく売り場をチェックしていると、おもちゃ屋さんレベルの高クオリティな商品を発見しました！
今回紹介するのは、こちらの『ラケットセット』。ラケット2つと2種類のボールがセットになった、屋外遊び用のおもちゃです。
価格は550円（税込）と、この手の商品にしてはお手頃。筆者が購入した店舗では、おもちゃ売り場に陳列されていました。
ラケットは柄がないシンプルな作りです。真ん中にメッシュのようなネットが付いています。
そのためかとても軽いので、公園やアウトドア先に持っていきやすいのがいいなと思いました！
デザインも海外のおもちゃのような雰囲気があって、100均で購入したものとは思えません♡
ボールはモジャモジャとしたクラッシュボールと、つるっとしたミニボールの2種類。
ミニボールのほうが軽く、よく飛びます。
クラッシュボールは、ゴムをポンポンのように束ねて丸めたようなものです。
ボールをポンポンしたりフリスビーにしたり…2つの遊び方を楽しめる！
早速遊んでみましたが、意外と重みがあってコントロールがしやすい印象でした。
ボールを弾いたり、ポンポンとボールを打ち合うだけでなく、ラケットをフリスビーのように遊ぶこともできるようです！
今回はダイソーの『ラケットセット』を紹介しました。
1つで2つの遊び方を楽しめる、ユニークでコスパ抜群なグッズでした！ちょっと体を動かしたいというときに、ぴったりですよ。
気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。