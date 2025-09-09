日本海にイギリス空母が入った

航空自衛隊は、イギリス空母打撃群（CSG25）の日本展開に伴い、同国海軍および空軍と日本海で共同訓練を行ったと発表しました。

【写真】日本海で訓練する日英の空母＆戦闘機です

実施日は2025年9月6日（土）で、参加したのは航空自衛隊側が第6航空団（石川県小松基地）のF-35A戦闘機4機とF-15戦闘機8機、そして中部航空警戒管制団（埼玉県入間基地）です。

一方、イギリス軍側は空母「プリンス・オブ・ウェールズ」に搭載のF35-B戦闘機4機で、これらで各種戦術訓練を行うことで、戦術技量の向上や連携の強化が図られたとしています。

公開された画像では、日英のF-35およびF-15戦闘機3機からなる編隊が、空母「プリンス・オブ・ウェールズ」の上を飛ぶ様子が収められています。

イギリス空母が日本海を航行すること自体が珍しく、またそこで日英が各種訓練を実施するのは極めて異例です。

なお、日本海の対岸にはロシアや北朝鮮（朝鮮民主主義人民共和国）が存在するため、今回の共同訓練は周辺諸国に日英の緊密ぶりをアピールすることになったと言えるでしょう。