今週末から再開するラ・リーガでは、レアル・マドリードが順調な滑り出しを見せている。オサスナとの開幕戦に1-0で勝利した同クラブは、その後レアル・オビエド、マジョルカも下して現在開幕から3連勝中。今シーズンからシャビ・アロンソ監督に指揮官が代わったチームは、シーズン序盤からしっかりと勝ち点3を積み重ねている。



エースのキリアン・ムバッペも新監督のもとで昨シーズンからの巻き返しを狙うチームの状態に手応えを感じているようだ。ドイツ紙『Bild』とのインタビューの中で「最初から最高の印象を持った」とシャビ・アロンソ監督について語ったムバッペは、さらに以下のように続けている。





「監督は、成功を求めている若手の指導者。彼は選手としてレアルでプレイしていたから、クラブのことを完璧に理解している。今の僕らは、彼が話したことを実行しようと努力している。彼のゲームコンセプトを理解しようと頑張っているんだ。どうなるかはそのうち見えてくると思うよ」「チームの状態は本当にポジティブ。でも、もっと改善しないといけない。努力を続けて頑張り続ける必要がある。なぜなら僕らはタイトルを獲得するのがどれだけ難しいことなのか知っているし、そのタイトルを獲るということこそ僕らが目指しているものだからだ。僕らはまだ道の途中、長い道のりの最初の地点にいる」来週からはいよいよUEFAチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズが始まり、年末まで過密日程が続く。シャビ・アロンソ監督の手腕が問われるのはここからとなるだろう。