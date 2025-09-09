THE THOUSAND KYOTOは、「シャインマスカット・パルフェ・アフタヌーンティー」を8月25日から9月28日まで提供する。

ウェルカムドリンク「マスカット・モヒート」から始まり、目玉のウェルカムデセール「シャインマスカットパルフェ」が続く。マスカットジュレとラズベリーソースやバニラアイスが調和したグラスに、シャインマスカットを添える形で提供する。スタンドスイーツには「マスカットマカロン」、「葡萄タルト」など6種を用意する。セイボリーは「マスカット風バンズのハンバーガー」、「シャインマスカットのカプレーゼブリュスケッタ」など4種を提供する。その他にスコーンなども登場する。ドリンクは燻製和紅茶や日本伝統茶を含む20種類以上のドリンクを120分間のフリーフローで楽しむことができる。

場所は カフェ＆バー「TEA AND BAR」。時間は午前11時半、午後3時、6時半からそれぞれ2時間の3部制。料金は6,900円、グラスシャンパン付きは8,900円、シェアテーブルは6,700円。税・サービス料込。前日正午までの予約が必要。