【カプコンフィギュアビルダー スタンダードモデル Plus Vol.29】 2026年6月18日 発売予定 価格：BOX（6個入り） 11,880円

カプコンは、フィギュア「カプコンフィギュアビルダー スタンダードモデル Plus Vol.29」を2026年6月18日に発売する。価格はBOX（6個入り）が11,880円。

本製品は、ゲーム「モンスターハンターワイルズ」に登場するモンスター「ゾ・シア」「ヌ・エグドラ」「護竜アルシュベルド」「ヒラバミ」「ネルスキュラ」「ドドブランゴ」などを、同社のモンスターたちの造形を手のひらサイズで楽しめるフィギュアシリーズ「カプコンフィギュアビルダー」で商品化したもの。

「ゾ・シア」「ヌ・エグドラ」「ヒラバミ」「ドドブランゴ」「ネルスキュラ」など、今作ならではのモンスターたちを見応えある造形でラインナップしているほか、「護竜アルシュベルド」は新規造形により躍動的な鎖刃の造形を再現している。

サイズ本体サイズ：全高 約100mm～150mm台座サイズ：約75.5mm～87mm（六角形） 素材：PVC、ABS 収録モンスターヌ・エグドラ護竜アルシュベルドドドブランゴゾ・シアネルスキュラヒラバミ＜ボーナスパーツ＞ヌ・エグドラ（ストーンVer.）

「ヌ・エグドラ」

「護竜アルシュベルド」

「ヒラバミ」

「ゾ・シア」

「ドドブランゴ」

「ネルスキュラ」

(C)CAPCOM

※画像はイメージです。実際の商品とは若干異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。