日本代表と戦うW杯開催国アメリカのポチェッティーノ監督「日本に勝ちたい」と明言！ネガティブ批判は恥ずべきと苦言

2026年W杯予選を世界最速で突破した日本代表。

6日に行われたW杯共催国メキシコとのフレンドリーマッチは0-0で引き分けた。9日には同じくW杯共催国であるアメリカと対戦する。

そのアメリカは、6日に行われた韓国戦に0-2で敗戦。FIFAランキング上位の相手に大きく負け越していることから、マウリシオ・ポチェッティーノ監督への風当たりも強くなりつつある。

ただ、『SportingNews』によれば、ポチェッティーノ監督は、日本戦に向けてこう述べていたそう。

「当然ながら勝ちたい。韓国にも勝ちたかったし、明日の日本戦にも勝ちたい。しかし同時に、経験の浅い選手たちにも出場機会を与える必要がある。

たとえ苦戦し、ミスを犯し、結果を損なう可能性があってもだ。勝つことはもちろん望んでいるが、その過程も考えなければならない。困難な状況で選手たちが力を発揮する機会を与える必要がある」

また、「アメリカでは今、助けが必要な状況にある」としつつ、「人々は時に意味のない議論や発言をする。この代表チームとすでにW杯出場を決めている。重要なのは常識を働かせることだ。くだらない話をするなら、どうぞご勝手に。だが我々は選手全員に対する責任を負っている。時として人々は結果だけを分析し、ネガティブな見解を述べようとする。それは少し恥ずべきことだ。我々は前向きでなければならない。団結が必要だからだ」とも口にしていたそう。

同紙は「ポチェッティーノ監督は、アメリカ代表のW杯準備に対する批判に激怒した」とも伝えていた。

日本代表、2026年W杯で「背番号10」を背負いうる4人

注目の一戦は、日本時間10日の午前8時半すぎにキックオフされる。