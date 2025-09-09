「すくすく育ってます」杉浦太陽、次女・夢空ちゃんの“1ヶ月記念ショット”公開 妻は辻希美、先月第5子が誕生
タレント・辻希美（38）の夫でタレントの杉浦太陽（44）が8日、自身のインスタグラムを更新。「#1ヶ月おめでとう 」のハッシュタグを添え、次女・夢空ちゃん（ゆめあ・0）の“1ヶ月記念ショット”を公開した。
【写真】「夢ちゃん、すくすく育ってます」杉浦太陽が公開した次女・夢空ちゃんの“1ヶ月記念ショット”
先月8月8日に夢空ちゃんが誕生。8月9日のインスタで報告し、「娘の産声と、妻の幸せそうな笑顔。そして、子どもたちの感動の涙。その瞬間の光景は、私たち家族にとって、一生色あせない宝物になりました」と振り返るとともに、辻に向け「のん！お疲れさま。そして、ありがとう」とメッセージを届けた。
この日は「夢空が産まれて1ヶ月」と報告し、「1MONTH」の文字とティアラのスタンプでデコった夢空ちゃんのおくるみ姿、おむつで1ヶ月を表現した夢空ちゃんの記念ショットと、2枚の写真をアップ。
「早いなぁ もう新生児の時期が終わってしまった！夢ちゃん、すくすく育ってます」と近況を伝え、「これからの成長も楽しみです」と親心たっぷりに記した。
杉浦と辻は、2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ・17）、10年12月に長男・青空（せいあ・14）さん、13年3月に次男・昊空（そら・12）さん、18年12月に三男・幸空（こあ・6）さん、今年8月に次女・夢空ちゃんが誕生した。
