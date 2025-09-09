日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は９日、“ＳＮＳ乗っ取り”が急増していることを報じた。

番組では芸能界でも被害が及び、お笑いコンビ「アインシュタイン」の稲田直樹が自身のＸ（旧ツイッター）でＳＮＳアカウントの乗っ取り被害について「犯人が警察に逮捕されました」と報告したことを紹介。また乗っ取られたアカウントから詐欺を働きかけるなど犯罪に利用される恐れがあることも伝えた。

これにＭＣの山里亮太はコメンテーターのタレント・ヒロミに「あんまり（ＳＮＳを）やられないですよね？だから今一番安全なのかも」と話しかけた。

ヒロミは「アカウントみたいなのは持っているには持っている」とひとこと。そして「インスタグラムは会社がやっていたりするが、僕はしない。僕は余計なことを書いちゃいそうだなって。だからそういうのはやめておこうと思っている」と理由を語った。

しかしＭＣの武田真一アナウンサーに「ただアカウントを持っているだけで放置しておくというのも、チェックがおろそかになってしまうのでもしかしたら危ないかもしれない」とアドバイス。ヒロミは「そうしたらやめればいいんです。削除すればいいんです。だいたい報告することもないんで、僕は」と答えていた。