ブタの臓器がヒトの体内でどの程度機能するかに関する研究が進められている/CNN via CNN Newsource

（ＣＮＮ）米バイオ企業イージェネシスは８日、米食品医薬品局（ＦＤＡ）が同社のブタの腎臓を用いたヒトでの臨床試験（治験）を承認したと発表した。

イージェネシスのブタは、臓器がヒトの移植患者に適合するよう遺伝子組み換えが行われている。この取り組みの鍵となるのは「ＣＲＩＳＰＲ（クリスパー）」と呼ばれるゲノム編集の技術を使って、「アルファ・ガル」と呼ばれる遺伝子を働かなくすることだ。この操作がなければ、ヒトの体はブタの臓器をほぼ即座に拒絶してしまう。

米国では、ニューヨーク大学ランゴン移植研究所でのブタの腎臓移植やメリーランド大学医学部でのブタの心臓移植など、「異種移植」と呼ばれる手術がいくつか実施されている。これらすべてのケースで、患者には他の選択肢がなくなっていた。臓器移植は標準的な臨床試験ではなく、特に厳しい状況にある人に対する実験的な治療法の人道的使用を認める特別な規則の下で行われた。

マサチューセッツ総合病院は８日、３例目の実験的なブタの腎臓移植を発表した。移植を受けたビル・スチュワート氏は６月１４日に移植手術を受け、その後、自宅に戻り、仕事にも復帰した。

スチュワート氏は高血圧の家族歴があり、かなり活動的な性格であったものの、成人期の大半を通して高血圧症に悩まされていた。高血圧は腎臓周囲の血管を収縮させ、腎臓の機能を低下させる可能性がある。

腎臓専門医による検査の結果、スチュワート氏の腎臓は本来の機能が十分に発揮されていないことが判明した。最終的には正常時の１０〜１５%まで機能が低下した。この時点でスチュワート氏は透析を受けることになった。

米国では１０万人以上が臓器提供を待っており、そのうち８６%が腎臓を必要としている。

ほとんどの医療機関で、腎臓移植の平均の待期期間は３年から５年。だが、スチュワート氏の血液はＯ型で、研究によるとＯ型の人は腎臓の提供を受けるまで１０年待つこともあるという。

スチュワート氏は徐々に二つの仕事に復帰している。一つは身体障害者を支援する非営利団体で、もう一つはマサチューセッツ総合病院のスポーツ医学プログラムの運営支援だ。

「本当に素晴らしい経験だった」とスチュワート氏は仕事復帰について語った。だが、スチュワート氏が一番楽しみにしているのは外出だ。スチュワート氏は体調が悪化して外出できなくなる前は、妻と週末によくハイキングやカヤックに出かけていた。「まだ体力は理想には程遠いが、外に出て、手術を終え、明るい未来が待っていると思えるだけでも最高だ」

マサチューセッツ総合病院でブタの腎臓を移植された最初の患者は、２０２４年３月のリック・スレイマン氏（６２）だった。スレイマン氏は遺伝子編集されたブタの腎臓を移植された世界初の生きた患者となったが、移植された臓器とは関係のない心臓の問題で２カ月後に死亡した。

マサチューセッツ総合病院で行われた手術では、ブタの腎臓はすべてイージェネシスから提供された。ユナイテッド・セラピューティックス社も遺伝子編集されたブタの臓器をニューヨーク大とメリーランド大の患者に提供しており、今年中に独自のヒトでの臨床試験を開始する予定だ。

こうした治験が実験的治療法の新たな段階の幕開けとなるなか、専門家は楽観的な見通しを示している。

米国では３７００万人が慢性腎臓病を患っており、そのうちの約８０万人が末期の腎不全だ。

腎臓病患者の支援団体ＡＡＫＰによれば、会員を対象とした調査ではＦＤＡ承認のブタの腎臓が利用可能であれば、７０％が移植に同意すると答えている。

イージェネシスの社長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）のマイク・カーティス氏は「単発の試験、つまり一人の患者を対象とした試験は、現状を大まかに把握するのに非常に役立つ。しかし、大きな疑問は、様々な患者においてこの治療法がどのような効果を発揮するかということだ」と述べた。「多数の患者においてこの治療法がどのような効果を発揮するかを知る唯一の方法は、より大規模な試験を実施することだ」

ユナイテッド・セラピューティックスは年内に最初の患者に移植を行い、最終的に５０人を対象とした治験を計画している。イージェネシスのカーティス氏も、年末までに最初の患者に移植を行い、今後２年半で３３人に移植する方針だと説明した。