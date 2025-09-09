日テレ林田美学アナ「そうめんアレンジにハマる夏」手料理公開「美味しそう」「真似したい」の声
【モデルプレス＝2025/09/09】日本テレビの林田美学アナウンサーが8日、自身のInstagramを更新。手作りのそうめんアレンジ料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】林田美学アナ「美味しそう」と話題のそうめんアレンジ
林田アナは「いろいろ」とし、友人とサップに行った際の写真やカフェでの写真など、プライベートショットを複数公開。さらに「＃そうめんアレンジにハマる夏」とつづり、肉味噌やネギなどがのったそうめんの写真を公開している。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「そうめんアレンジ素敵」「作ってみたい」「料理上手ですね」「真似したい」「プライベート感に癒される」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
