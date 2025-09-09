韓国で活動できない元東方神起・ユチョン、“日本活動を加速”！名古屋でファンと交流の近況【PHOTO】

日本で活動中の東方神起元メンバーで歌手のユチョンの近況が公開された。

【写真】ユチョン、日本で見せた“変貌ぶり”

ユチョンは最近、SNSを通じて日常の写真を投稿し、「名古屋。必ずまた来ます。本当にありがとうございました。これからも家族と皆んなでがんばります。リリイベ皆んなお疲れさまでした」という日本語コメントを添えた。

写真の中でユチョンは、華やかな柄が印象的な緑のシャツ姿で、片手をポケットに入れ、もう片方の手でピースサインをしている。かつて韓国で活発に活動していた頃と比べるとやや痩せた印象だが、それでも明るい笑顔が視線を引きつける。

（写真＝ユチョンInstagram）

また、別の写真ではステージに立ち、マイクを手に話すユチョンの姿が見られる。同写真は、名古屋で行われたファンイベントの様子とみられる。ユチョンは9月6日、名古屋でミニアルバム『Metro Love』の発売記念イベントを開催し、日本のファンと交流した。

そんなユチョンは日本で精力的に活動を続けている。先月にはTOKYO MXの生放送番組『70号室の主人』に出演し、数年ぶりとなるバラエティ番組への搭乗を果たした。

同番組では、日本での活動や新曲紹介といった近況トークを展開し、さらにライブステージも披露。特にMCとのトークでは日本の暑さに触れつつ、「今は日本で活動していて、日本で暮らしている」と明かし、「日本にいることがとても幸せで、暑さ寒さは関係ないくらい」と語った。

日本のファンの前で公演した感想についても「ステージで踊って歌うのは本当に久しぶりだったけれど、個人的にとても幸せだと感じた。ファンの皆さんからエネルギーをもらい、良い時間だった」と心境を伝えた。

ユチョンは8月20日、日本でミニアルバム『Metro Love』をリリースしている。

◇パク・ユチョン プロフィール

1986年6月4日生まれ。韓国・ソウル出身。身長180cm。小学校高学年からデビュー前までアメリカで生活。2004年に東方神起のメンバーとしてデビュー。グループ脱退後、ジュンス、ジェジュンとともにJYJを結成。歌手として活躍する一方で、ドラマ『トキメキ☆成均館スキャンダル』『ミス・リプリー』『屋根部屋のプリンス』などを通じて俳優としても高く評価された。2019年7月、麻薬を使用した容疑で懲役10カ月、執行猶予2年の判決を受けた。