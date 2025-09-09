¶¶ËÜ°¦¡Ö²½¾ÑÁ´Íî¤Á¡×¼«»£¤ê¸ø³« ¥Õ¥§¥¹ËþµÊ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÈþ¿Í¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/09¡Û½÷Í¥¤Î¶¶ËÜ°¦¤¬9·î8Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£8·î16¡Á17Æü¤ËÅìµþ¡ÊÀéÍÕ¡Ë¤ÈÂçºå¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ÖSUMMER SONIC 2025¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¥µ¥Þ¥½¥Ë¡Ë¤Ç¤Î¡Ö²½¾ÑÁ´Íî¤Á¡×¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶¶ËÜ°¦¡Ö²½¾ÑÁ´Íî¤Á¡×¤Î´ãÊ¡¥·¥ç¥Ã¥È
¶¶ËÜ¤Ï¡Ö³Ú¤·¤¹¤®¤Æ²½¾ÑÁ´Íî¤Á¡×¤È¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¸«¤¨¤ë²ñ¾ì¤Ç¤Î¾þ¤é¤Ê¤¤É½¾ð¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢²½¾Ñ¤¬Íî¤Á¤¿¾õÂÖ¤Ç¤âÈþ¤·¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä1Ëç¤Ë¡£¤Þ¤¿¡ÖAlicia Keys¡¢aespa¡¢Camila CabelloÇÒ¤á¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ¹â¤Î²Æ¤Ç¤·¤¿¡ª¡ª¡ª²Æ¡Á¤Þ¤À½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¡Á¡Á¡×¤È²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤ò¿´¤«¤é³Ú¤·¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈþ¿Í¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤ë¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê²Æ¤Î»×¤¤½Ð¡×¡Ö¼«Á³ÂÎ¤¬Ì¥ÎÏÅª¡×¡Ö¾Ð´é¤¬ÁÇÅ¨¡×¡Ö´ãÊ¡¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶¶ËÜ°¦¡Ö²½¾ÑÁ´Íî¤Á¡×¤Î´ãÊ¡¥·¥ç¥Ã¥È
¢¡¶¶ËÜ°¦¡¢¥Õ¥§¥¹ËþµÊ¡Ö³Ú¤·¤¹¤®¤Æ²½¾ÑÁ´Íî¤Á¡×
¶¶ËÜ¤Ï¡Ö³Ú¤·¤¹¤®¤Æ²½¾ÑÁ´Íî¤Á¡×¤È¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¸«¤¨¤ë²ñ¾ì¤Ç¤Î¾þ¤é¤Ê¤¤É½¾ð¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢²½¾Ñ¤¬Íî¤Á¤¿¾õÂÖ¤Ç¤âÈþ¤·¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä1Ëç¤Ë¡£¤Þ¤¿¡ÖAlicia Keys¡¢aespa¡¢Camila CabelloÇÒ¤á¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ¹â¤Î²Æ¤Ç¤·¤¿¡ª¡ª¡ª²Æ¡Á¤Þ¤À½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¡Á¡Á¡×¤È²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤ò¿´¤«¤é³Ú¤·¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈþ¿Í¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤ë¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê²Æ¤Î»×¤¤½Ð¡×¡Ö¼«Á³ÂÎ¤¬Ì¥ÎÏÅª¡×¡Ö¾Ð´é¤¬ÁÇÅ¨¡×¡Ö´ãÊ¡¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û