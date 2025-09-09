塚地武雅“俳優もする芸人”ならではの激レア体験、オードリー若林驚く「すごい体験」

お笑いコンビ・ドランクドラゴンの塚地武雅（53歳）が、9月8日にテレビ朝日公式YouTubeで公開された、「激レアさんを連れてきた。」未公開トークに出演。俳優もこなす芸人ならではの激レアな体験を話し、オードリー・若林正恭から「すごい体験」と驚きの声が上がった。



番組に何度か出演しているドランクドラゴン・塚地武雅が、激レアな体験として、昨年出演したフジテレビの連続ドラマ「新宿野戦病院」の主題歌をサザンオールスターズが歌っていて、「最終回にスタジオにご本人たち現れて、そのまんまエンディングを撮って応援するっていう。で、サザンの皆さんの後ろでバックダンサーを務めるという役どころをやった」と話す。



さらに塚地は「さらに。年末、朝ドラの『虎に翼』っていうのも出させてもらったから、米津玄師さんが紅白出ます、そのバックダンサーも務めた。こんな激レアなお笑い芸人、います？ ダンサーでも、その2つやる人いないじゃないですか」と語る。



弘中綾香アナも興奮して「すごい！ いない。いない。いない」と驚き、オードリー・若林正恭からも「すごい体験」と驚きの声が上がった。